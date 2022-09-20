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Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818156044.html
Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни
Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022
Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни
Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:50
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
мелитополь
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, в составе России Запорожскую область ждет благополучие, безопасность, мир и порядок.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Мелитополь, Референдумы на освобожденных территориях
14:50 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни

Референдум по вхождению Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Мелитополь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
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"Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в составе России Запорожскую область ждет благополучие, безопасность, мир и порядок.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговМелитопольРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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