14:50 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни
Референдум по вхождению Запорожской области в состав России может пройти в ближайшие дни
Мелитополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
19 сентября, 20:05"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
"Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в составе России Запорожскую область ждет благополучие, безопасность, мир и порядок.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.