https://ria.ru/20220920/referendum-1818156044.html

Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни

Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни - РИА Новости, 20.09.2022

Референдум в Запорожской области может пройти в ближайшие дни

Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией"... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:50

2022-09-20T14:50

2022-09-20T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

мелитополь

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Референдум по вхождению Запорожской области в состав Российской Федерации может пройти в ближайшие дни, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, прошел во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с требованием как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни. Мы хотим определенности и стабильного, счастливого будущего. Мы ждем объявления голосования с нетерпением. Мы готовы реализовать свое право на самоопределение и поставить точку в вопросе территориальной принадлежности Запорожского края", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, в составе России Запорожскую область ждет благополучие, безопасность, мир и порядок.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, владимир рогов, мелитополь, референдумы на освобожденных территориях