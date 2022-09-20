https://ria.ru/20220920/referendum-1818146079.html

Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума

Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022

Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума

Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:28

2022-09-20T14:28

2022-09-20T15:09

херсонская область

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил во вторник, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Технически мы готовы, у нас фактически все избирательные участки готовы, будем усиливать этот процесс - во первых, это (обеспечение – ред.) безопасности жителей Херсонской области, которые пойдут голосовать. Референдум пройдет", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.По его словам, участвовать в референдуме намерены все жители региона, в том числе в селах.

https://ria.ru/20220920/referendum-1818146271.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях