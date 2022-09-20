https://ria.ru/20220920/referendum-1818146079.html
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума
Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:28
2022-09-20T14:28
2022-09-20T15:09
херсонская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил во вторник, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Технически мы готовы, у нас фактически все избирательные участки готовы, будем усиливать этот процесс - во первых, это (обеспечение – ред.) безопасности жителей Херсонской области, которые пойдут голосовать. Референдум пройдет", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.По его словам, участвовать в референдуме намерены все жители региона, в том числе в селах.
https://ria.ru/20220920/referendum-1818146271.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , В мире, Референдумы на освобожденных территориях
14:28 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: для референдума все готово