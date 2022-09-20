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Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
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Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума - РИА Новости, 20.09.2022
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума
Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:28
2022-09-20T15:09
херсонская область
в мире
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил во вторник, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Технически мы готовы, у нас фактически все избирательные участки готовы, будем усиливать этот процесс - во первых, это (обеспечение – ред.) безопасности жителей Херсонской области, которые пойдут голосовать. Референдум пройдет", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.По его словам, участвовать в референдуме намерены все жители региона, в том числе в селах.
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херсонская область , в мире, референдумы на освобожденных территориях
Херсонская область , В мире, Референдумы на освобожденных территориях
14:28 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
Стремоусов заявил о готовности Херсонской области к проведению референдума

Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: для референдума все готово

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд на улице в Херсоне
Билборд на улице в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Билборд на улице в Херсоне
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Все технические аспекты для проведения референдума в Херсонской области готовы, меры безопасности будут усилены, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил во вторник, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ.
"Технически мы готовы, у нас фактически все избирательные участки готовы, будем усиливать этот процесс - во первых, это (обеспечение – ред.) безопасности жителей Херсонской области, которые пойдут голосовать. Референдум пройдет", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
По его словам, участвовать в референдуме намерены все жители региона, в том числе в селах.
В Херсоне, на самой высокой точке города - телевышке, подняли гигантский триколор ко Дню флага России
Вчера, 14:29
Жители Донбасса, Запорожской, Херсонской областей готовы идти на референдум
 
Херсонская областьВ миреРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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