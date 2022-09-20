https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html

Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября

Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022

Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября

Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили правительство ЛНР и глава ДНР РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:25

2022-09-20T14:25

2022-09-20T16:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили правительство ЛНР и глава ДНР Денис Пушилин.Народ Донбасса заслужил право быть частью России, которую всегда считал своей родиной, заявил Пушилин в обращении к Владимиру Путину.По оценке властей ДНР, за время боевых действий погибли 9044 жителя республики, в том числе 120 детей.Пушилин добавил, что с учетом коротких сроков на подготовку голосования в ДНР в электронной форме его проводить не будут.Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Он призвал жителей проявить гражданскую сознательность и сделать исторический выбор.В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что на освобожденных территориях Запорожской области "общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни", для этого все готово. Окончательное решение должны принять власти региона, добавил он.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С этой просьбой они обратились к главам регионов.Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

https://ria.ru/20220920/donbass-1818139021.html

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

https://ria.ru/20220920/donbass-1818048828.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика