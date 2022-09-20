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Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818144207.html
Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября
Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября - РИА Новости, 20.09.2022
Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября
Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили правительство ЛНР и глава ДНР РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:25
2022-09-20T16:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили правительство ЛНР и глава ДНР Денис Пушилин.Народ Донбасса заслужил право быть частью России, которую всегда считал своей родиной, заявил Пушилин в обращении к Владимиру Путину.По оценке властей ДНР, за время боевых действий погибли 9044 жителя республики, в том числе 120 детей.Пушилин добавил, что с учетом коротких сроков на подготовку голосования в ДНР в электронной форме его проводить не будут.Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Он призвал жителей проявить гражданскую сознательность и сделать исторический выбор.В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что на освобожденных территориях Запорожской области "общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни", для этого все готово. Окончательное решение должны принять власти региона, добавил он.С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С этой просьбой они обратились к главам регионов.Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220920/donbass-1818139021.html
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
14:25 20.09.2022 (обновлено: 16:56 20.09.2022)
 
Голосования о присоединении ДНР и ЛНР к России пройдут с 23 по 27 сентября

Референдумы о вхождении ДНР и ЛНР в состав России пройдут с 23 по 27 сентября

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбщенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума в Мелитополе
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ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября, сообщили правительство ЛНР и глава ДНР Денис Пушилин.
Народ Донбасса заслужил право быть частью России, которую всегда считал своей родиной, заявил Пушилин в обращении к Владимиру Путину.
"Прошу Вас как можно быстрее в случае положительного решения по итогам референдума, в чем мы не сомневаемся, рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По оценке властей ДНР, за время боевых действий погибли 9044 жителя республики, в том числе 120 детей.
Пушилин добавил, что с учетом коротких сроков на подготовку голосования в ДНР в электронной форме его проводить не будут.
Референдум о присоединении Херсонской области к России также пройдет с 23 по 27 сентября, заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. Он призвал жителей проявить гражданскую сознательность и сделать исторический выбор.
В свою очередь, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что на освобожденных территориях Запорожской области "общенародное голосование может состояться уже в ближайшие дни", для этого все готово. Окончательное решение должны принять власти региона, добавил он.
С инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав России накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С этой просьбой они обратились к главам регионов.
Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны киевского режима и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.

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