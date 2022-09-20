https://ria.ru/20220920/referendum-1818135123.html

В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум

В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022

В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум

Организовать референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ нужно незамедлительно, говорится в обращении общественного съезда к главе региона. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:06

2022-09-20T14:06

2022-09-20T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

владимир рогов

россия

референдумы на освобожденных территориях

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Организовать референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ нужно незамедлительно, говорится в обращении общественного съезда к главе региона.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области обращаемся к руководителю военно-гражданской администрации Запорожской области с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации", - говорится в тексте резолюции, который зачитал Рогов.После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда подняли руки и начали кричать: "Немедленно".

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

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Влада Копылова

в мире, запорожская область, мелитополь, владимир рогов, россия, референдумы на освобожденных территориях