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В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818135123.html
В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум
В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум - РИА Новости, 20.09.2022
В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум
Организовать референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ нужно незамедлительно, говорится в обращении общественного съезда к главе региона. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:06
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
владимир рогов
россия
референдумы на освобожденных территориях
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Организовать референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ нужно незамедлительно, говорится в обращении общественного съезда к главе региона.Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России."Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области обращаемся к руководителю военно-гражданской администрации Запорожской области с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации", - говорится в тексте резолюции, который зачитал Рогов.После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда подняли руки и начали кричать: "Немедленно".
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в мире, запорожская область, мелитополь, владимир рогов, россия, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Владимир Рогов, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
14:06 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
В Мелитополе призвали незамедлительно провести референдум

Запорожское движение "Мы вместе с Россией" призвало незамедлительно провести референдум

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМелитополь
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Организовать референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ нужно незамедлительно, говорится в обращении общественного съезда к главе региона.
Общенародный съезд граждан Запорожской области, на котором обсуждается вопрос о проведении референдума о присоединении к России, проходит во вторник в Мелитополе. На съезде председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов и другие члены движения обратились к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России.
"Мы, участники общественного съезда граждан Запорожской области обращаемся к руководителю военно-гражданской администрации Запорожской области с требованием незамедлительно организовать проведение референдума по вопросу вхождения нашего региона в состав Российской Федерации", - говорится в тексте резолюции, который зачитал Рогов.
После оглашения текста обращения Рогов обратился к собравшимся с вопросом: "Кто за?". Все участники съезда подняли руки и начали кричать: "Немедленно".

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьМелитопольВладимир РоговРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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