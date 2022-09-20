https://ria.ru/20220920/referendum-1818128467.html
Стремоусов рассказал, кто не сможет принять участие в референдуме
Стремоусов рассказал, кто не сможет принять участие в референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
Стремоусов рассказал, кто не сможет принять участие в референдуме
Граждане Херсонской области, уехавшие на подконтрольные Киеву территории, не смогут участвовать в референдуме по вхождению в состав РФ, заявил во вторник... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:52
2022-09-20T13:52
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Граждане Херсонской области, уехавшие на подконтрольные Киеву территории, не смогут участвовать в референдуме по вхождению в состав РФ, заявил во вторник замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Люди, живущие в Херсонской области, те, кто остался... они пойдут на референдум. Те, кто выехал - ждуны, они не будут иметь возможность проголосовать", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Референдумы на освобожденных территориях
13:52 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Стремоусов рассказал, кто не сможет принять участие в референдуме
Стремоусов: уехавшие на подконтрольные Киеву территории не будут голосовать на референдуме