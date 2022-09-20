https://ria.ru/20220920/referendum-1818125125.html
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум
Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:43
2022-09-20T13:43
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Если говорить по социологии, около 80% жителей Херсонской области пойдут на референдум", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Референдумы на освобожденных территориях
13:43 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум
Стремоусов: около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум