https://ria.ru/20220920/referendum-1818125125.html

Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум

Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022

Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум

Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:43

2022-09-20T13:43

2022-09-20T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

кирилл стремоусов

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Если говорить по социологии, около 80% жителей Херсонской области пойдут на референдум", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, референдумы на освобожденных территориях