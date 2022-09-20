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Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818125125.html
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум
Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:43
2022-09-20T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
кирилл стремоусов
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ."Если говорить по социологии, около 80% жителей Херсонской области пойдут на референдум", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220920/kherson-1818037192.html
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в мире, херсонская область , кирилл стремоусов, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Кирилл Стремоусов, Референдумы на освобожденных территориях
13:43 20.09.2022 (обновлено: 15:09 20.09.2022)
 
Около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум

Стремоусов: около 80 процентов жителей Херсонской области готовы прийти на референдум

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Херсон
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Стела на въезде в Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около 80% жителей Херсонской области, согласно соцопросам, готовы идти на референдум о вхождении в состав РФ, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее глава администрации региона Владимир Сальдо сообщил, что принято решение о проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав РФ.
"Если говорить по социологии, около 80% жителей Херсонской области пойдут на референдум", - сказал Стремоусов в эфире Первого канала.
Муниципальные службы вешают российский флаг на улице Херсона - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 09:24
Попытки атак ВСУ на Херсон хлопотны и опасны для жизни, заявил Стремоусов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьКирилл СтремоусовРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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