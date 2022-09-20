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В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме
Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:52
2022-09-20T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 20 сен - РИА Новости. Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины", - говорится в заявлении Общественного совета.
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в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях
11:52 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
 
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме

Общественный совет уверен, что жители Херсонской области поддержат идею о референдуме

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкБилборд в Херсоне
Билборд в Херсоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ХЕРСОН, 20 сен - РИА Новости. Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума.
Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ.
"Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины", - говорится в заявлении Общественного совета.

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