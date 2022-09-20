https://ria.ru/20220920/referendum-1818084011.html

В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме

В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022

В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме

Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:52

2022-09-20T11:52

2022-09-20T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 20 сен - РИА Новости. Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины", - говорится в заявлении Общественного совета.

https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях