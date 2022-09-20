https://ria.ru/20220920/referendum-1818084011.html
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме - РИА Новости, 20.09.2022
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме
Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:52
2022-09-20T11:52
2022-09-20T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ХЕРСОН, 20 сен - РИА Новости. Общественный совет Херсонской области уверен, что жители полностью поддержат инициативу о проведении референдума.Ранее Общественный совет Херсонской области обратился к главе региона Владимиру Сальдо с инициативой немедленно провести референдум о признании субъектом РФ."Уверены, инициатива будет полностью поддержана жителями Херсонщины", - говорится в заявлении Общественного совета.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , россия, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Референдумы на освобожденных территориях
11:52 20.09.2022 (обновлено: 15:10 20.09.2022)
В Херсонской области уверены в поддержке жителями идеи о референдуме
Общественный совет уверен, что жители Херсонской области поддержат идею о референдуме