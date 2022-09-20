https://ria.ru/20220920/referendum-1818059493.html
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум
ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум о вхождении в состав РФ, заявил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:49
2022-09-20T10:49
2022-09-20T11:06
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
родион мирошник
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум о вхождении в состав РФ, заявил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы."Мы будем обращаться к государствам, которые внимательно относятся ко всем этим процессам, которые смотрят непредвзято на то, что у нас происходит, и будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами, собственными глазами в лице уполномоченных представителей, смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ", - сказал Мирошник в эфире "России 24". "Это крайне важный фактор, над которым мы сейчас как представители дипломатической сферы абсолютно точно будем работать", - подчеркнул он.Россия в феврале признала суверенитет ДНР и ЛНР. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:49 20.09.2022 (обновлено: 11:06 20.09.2022)
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум
Мирошник заявил, что ЛНР пригласит наблюдателей от иностранных государств на референдум