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ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818059493.html
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум - РИА Новости, 20.09.2022
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум
ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум о вхождении в состав РФ, заявил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:49
2022-09-20T11:06
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
родион мирошник
россия
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум о вхождении в состав РФ, заявил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы."Мы будем обращаться к государствам, которые внимательно относятся ко всем этим процессам, которые смотрят непредвзято на то, что у нас происходит, и будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами, собственными глазами в лице уполномоченных представителей, смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ", - сказал Мирошник в эфире "России 24". "Это крайне важный фактор, над которым мы сейчас как представители дипломатической сферы абсолютно точно будем работать", - подчеркнул он.Россия в феврале признала суверенитет ДНР и ЛНР. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
https://ria.ru/20220919/politika-1817971803.html
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луганская народная республика, в мире, родион мирошник, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Родион Мирошник, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:49 20.09.2022 (обновлено: 11:06 20.09.2022)
 
ЛНР пригласит международных наблюдателей на референдум

Мирошник заявил, что ЛНР пригласит наблюдателей от иностранных государств на референдум

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМужчина на улице в Луганске
Мужчина на улице в Луганске - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Мужчина на улице в Луганске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум о вхождении в состав РФ, заявил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.
В понедельник общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам территорий о необходимости провести референдумы.
"Мы будем обращаться к государствам, которые внимательно относятся ко всем этим процессам, которые смотрят непредвзято на то, что у нас происходит, и будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами, собственными глазами в лице уполномоченных представителей, смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ", - сказал Мирошник в эфире "России 24". "Это крайне важный фактор, над которым мы сейчас как представители дипломатической сферы абсолютно точно будем работать", - подчеркнул он.
Россия в феврале признала суверенитет ДНР и ЛНР. Независимость республик Донбасса также признали Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР.
Жители станицы Луганской с флагом России - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 20:05
"Нам нужна безопасность". Донбасс попросился в Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреРодион МирошникРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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