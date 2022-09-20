Рейтинг@Mail.ru
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/referendum-1818048712.html
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев - РИА Новости, 20.09.2022
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев
Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:05
2022-09-20T10:15
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их проведения ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_494:0:3223:2047_1920x0_80_0_0_4ddcc03e7e4d336e94c5536bbe15fd5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, В мире
10:05 20.09.2022 (обновлено: 10:15 20.09.2022)
 
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев

Медведев: референдумы в Донбассе меняют вектор развития России на десятилетия

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанк Дмитрий Медведев
 Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их проведения ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", - написал он в своем Telegram-канале.

Читайте также:

 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала