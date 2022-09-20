https://ria.ru/20220920/referendum-1818048712.html

Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев

Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев - РИА Новости, 20.09.2022

Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев

Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:05

2022-09-20T10:05

2022-09-20T10:15

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

в мире

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их проведения ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, россия, в мире