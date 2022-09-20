https://ria.ru/20220920/referendum-1818048712.html
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев - РИА Новости, 20.09.2022
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев
Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:05
2022-09-20T10:05
2022-09-20T10:15
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Референдумы в Донбассе полностью меняют вектор развития России на десятилетия, а геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер, после их проведения ни один будущий руководитель России не сможет повернуть эти решения вспять, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/zayavlenie-1818032598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, В мире
10:05 20.09.2022 (обновлено: 10:15 20.09.2022)
Референдумы в Донбассе меняют вектор развития России, заявил Медведев
Медведев: референдумы в Донбассе меняют вектор развития России на десятилетия