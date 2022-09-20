https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html

Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так"

Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так" - РИА Новости, 20.09.2022

Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так"

Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, старший РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T03:06

2022-09-20T03:06

2022-09-20T05:41

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко."Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы", - сказал собеседник агентства.Отношение руководства к подчиненным он назвал "скотским"."За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта", - отметил Гнатенко.Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины и выехал в Россию."Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220905/ukraina-1814643154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, в мире