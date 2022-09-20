https://ria.ru/20220920/rasstrely-1818015450.html
Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так"
Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так" - РИА Новости, 20.09.2022
Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так"
Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, старший РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T03:06
2022-09-20T03:06
2022-09-20T05:41
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148784/22/1487842288_0:68:1299:799_1920x0_80_0_0_a26ccc8857cc6fb55147bddbee395a69.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко."Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы", - сказал собеседник агентства.Отношение руководства к подчиненным он назвал "скотским"."За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта", - отметил Гнатенко.Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины и выехал в Россию."Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20220905/ukraina-1814643154.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148784/22/1487842288_72:0:1227:866_1920x0_80_0_0_8a4e9d528e4122d28f015ac13f03c583.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
03:06 20.09.2022 (обновлено: 05:41 20.09.2022)
Экс-офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих "просто так"
Экс-офицер Гнатенко: пьяные украинские военные расстреливали собственных сослуживцев
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские военные расстреливали собственных сослуживцев под воздействием алкоголя и наркотиков, рассказал РИА Новости бывший украинский военнослужащий, старший лейтенант Валерий Гнатенко.
"Видел, когда своих расстреливают. За просто так. Потому что "обдолбятся" или "оббухаются", и начинается, для забавы", - сказал собеседник агентства.
Отношение руководства к подчиненным он назвал "скотским".
"За людей, по сути, никто так и не считал. Там свои валили… не доходя до фронта", - отметил Гнатенко.
Не желая исполнять нелепые приказы и воевать с дружеским народом, старший лейтенант покинул территорию Украины
и выехал в Россию
.
"Здесь народ хороший. Люди по-человечески приютили", - сказал он.