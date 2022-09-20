https://ria.ru/20220920/ranenyy-1818232811.html

В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина

В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина - РИА Новости, 20.09.2022

В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина

Мужчина ранен в результате обстрела украинскими военными Новоандреевки в Волновахском районе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:46

2022-09-20T17:46

2022-09-20T17:46

специальная военная операция на украине

в мире

волновахский район

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела украинскими военными Новоандреевки в Волновахском районе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Новоандреевку в Волновахском районе, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба теробороны ДНР в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220920/lepestok-1818232474.html

волновахский район

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, волновахский район, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины