https://ria.ru/20220920/ranenyy-1818232811.html
В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина
В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина - РИА Новости, 20.09.2022
В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина
Мужчина ранен в результате обстрела украинскими военными Новоандреевки в Волновахском районе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:46
2022-09-20T17:46
2022-09-20T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
волновахский район
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела украинскими военными Новоандреевки в Волновахском районе, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики."Вооруженные формирования Украины обстреляли Новоандреевку в Волновахском районе, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба теробороны ДНР в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220920/lepestok-1818232474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В Новоандреевке при обстреле ранен мужчина
Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Новоандреевки в Волновахском районе ранен мужчина