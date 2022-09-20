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При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/ranenyy-1818139544.html
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина - РИА Новости, 20.09.2022
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина
Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:13
2022-09-20T14:13
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк (днр)
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В микрорайоне Семашко Кировского района ранен мужчина. Анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра Донецка Кулемзина.
кировский район
донецк (днр)
донбасс
украина
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алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк (днр), донбасс, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк (ДНР), Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины
14:13 20.09.2022
 
При обстреле Донецка украинскими войсками ранен мужчина

Мэр Донецка Кулемзин: в микрорайоне Семашко Кировского района при обстреле ранен мужчина

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими войсками
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела Донецка украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Мирный житель получил ранение при обстреле украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В микрорайоне Семашко Кировского района ранен мужчина. Анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра Донецка Кулемзина.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецк (ДНР)ДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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