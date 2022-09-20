https://ria.ru/20220920/ranenye-1818274061.html
В Новой Каховке при обстреле ранены два человека
В Новой Каховке при обстреле ранены два человека - РИА Новости, 20.09.2022
В Новой Каховке при обстреле ранены два человека
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:34
2022-09-20T20:34
2022-09-20T22:29
специальная военная операция на украине
новая каховка
украина
вооруженные силы украины
в мире
херсонская область
запорожская область
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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Позже глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев уточнил, что украинские военные обстреляли город ракетой "Точка-У".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220920/obstrel-1818255414.html
новая каховка
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Кадры жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска
Еще кадры из жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска. В непосредственной близости от домов большая воронка.
2022-09-20T20:34
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РИА Новости
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новая каховка, украина, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Херсонская область , Запорожская область
20:34 20.09.2022 (обновлено: 22:29 20.09.2022)
В Новой Каховке при обстреле ранены два человека
В Новой Каховке при обстреле украинскими войсками жилого массива ранены два человека