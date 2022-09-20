https://ria.ru/20220920/ranenye-1818274061.html

В Новой Каховке при обстреле ранены два человека

В Новой Каховке при обстреле ранены два человека - РИА Новости, 20.09.2022

В Новой Каховке при обстреле ранены два человека

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:34

2022-09-20T20:34

2022-09-20T22:29

специальная военная операция на украине

новая каховка

украина

вооруженные силы украины

в мире

херсонская область

запорожская область

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ХЕРСОН, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.Позже глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев уточнил, что украинские военные обстреляли город ракетой "Точка-У".В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220920/obstrel-1818255414.html

новая каховка

украина

херсонская область

запорожская область

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Кадры жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска Еще кадры из жилого района Новой Каховки, который обстреляли украинские войска. В непосредственной близости от домов большая воронка. 2022-09-20T20:34 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка, украина, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , запорожская область