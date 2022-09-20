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Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность - РИА Новости, 20.09.2022
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность
Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:34
2022-09-20T18:34
общество
владимир путин
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности."Ключевая задача - развитие судебно-экспертной деятельности, в том числе создание новых экспертных лабораторий в регионах, которые призваны повысить качество и оперативность судебной экспертизы, тем самым обеспечить более быструю и эффективную защиту прав, интересов граждан и юридических лиц в рамках судебных процессов", - подчеркнул он, выступая на мероприятии по случаю 220-летия Минюста.Президент отметил и роль министерства в развитии нотариата."За последние годы в этой сфере принят целый ряд важных федеральных законов, к примеру, обеспечена возможность совершения нотариальных действий в электронной форме и удаленно", - указал он.
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общество, владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
18:34 20.09.2022
 
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность

Путин назвал развитие судебно-экспертной деятельности ключевой задачей

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПутин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Минюста
Путин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Минюста - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Путин выступает на торжественном собрании, посвященном 220-летию со дня образования Минюста
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности.
"Ключевая задача - развитие судебно-экспертной деятельности, в том числе создание новых экспертных лабораторий в регионах, которые призваны повысить качество и оперативность судебной экспертизы, тем самым обеспечить более быструю и эффективную защиту прав, интересов граждан и юридических лиц в рамках судебных процессов", - подчеркнул он, выступая на мероприятии по случаю 220-летия Минюста.
Президент отметил и роль министерства в развитии нотариата.
"За последние годы в этой сфере принят целый ряд важных федеральных законов, к примеру, обеспечена возможность совершения нотариальных действий в электронной форме и удаленно", - указал он.

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