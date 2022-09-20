https://ria.ru/20220920/putin-1818245401.html
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность - РИА Новости, 20.09.2022
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность
Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:34
2022-09-20T18:34
2022-09-20T18:34
общество
владимир путин
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности."Ключевая задача - развитие судебно-экспертной деятельности, в том числе создание новых экспертных лабораторий в регионах, которые призваны повысить качество и оперативность судебной экспертизы, тем самым обеспечить более быструю и эффективную защиту прав, интересов граждан и юридических лиц в рамках судебных процессов", - подчеркнул он, выступая на мероприятии по случаю 220-летия Минюста.Президент отметил и роль министерства в развитии нотариата."За последние годы в этой сфере принят целый ряд важных федеральных законов, к примеру, обеспечена возможность совершения нотариальных действий в электронной форме и удаленно", - указал он.
https://ria.ru/20220920/minyust-1818230288.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Владимир Путин, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность
Путин назвал развитие судебно-экспертной деятельности ключевой задачей