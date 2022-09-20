https://ria.ru/20220920/putin-1818245401.html

Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность

Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность - РИА Новости, 20.09.2022

Путин считает необходимым развивать судебно-экспертную деятельность

Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:34

2022-09-20T18:34

2022-09-20T18:34

общество

владимир путин

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Президент Владимир Путин считает необходимым развивать в России судебно-экспертную деятельности."Ключевая задача - развитие судебно-экспертной деятельности, в том числе создание новых экспертных лабораторий в регионах, которые призваны повысить качество и оперативность судебной экспертизы, тем самым обеспечить более быструю и эффективную защиту прав, интересов граждан и юридических лиц в рамках судебных процессов", - подчеркнул он, выступая на мероприятии по случаю 220-летия Минюста.Президент отметил и роль министерства в развитии нотариата."За последние годы в этой сфере принят целый ряд важных федеральных законов, к примеру, обеспечена возможность совершения нотариальных действий в электронной форме и удаленно", - указал он.

https://ria.ru/20220920/minyust-1818230288.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, министерство юстиции рф (минюст россии)