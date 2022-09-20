https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html
Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику
Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику - РИА Новости, 20.09.2022
Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику
Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:42
2022-09-20T14:42
2022-09-20T14:54
россия
украина
владимир путин
безопасность
технологии
нато
киев
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9efc6d66d0f43201904101e96e87f004.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение – это процесс естественный и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.
https://ria.ru/20220920/opk-1818150465.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808514544_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_f5f2da6cc5919b1a3c3d58a7e00f2d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир путин, безопасность, технологии, нато, киев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Технологии, НАТО, Киев, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
14:42 20.09.2022 (обновлено: 14:54 20.09.2022)
Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику
Путин: Россия должна изучать военную технику Запада и быстро совершенствовать свою