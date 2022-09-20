https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html

Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику

Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику - РИА Новости, 20.09.2022

Путин потребовал быстро и эффективно совершенствовать военную технику

Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:42

2022-09-20T14:42

2022-09-20T14:54

россия

украина

владимир путин

безопасность

технологии

нато

киев

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Особо отмечу и тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружения. На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО, а это означает, что мы должны и можем их изучать, эти арсеналы и то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наше вооружение – это процесс естественный и, конечно, им нужно воспользоваться. Делать это при этом необходимо максимально быстро и эффективно", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.

https://ria.ru/20220920/opk-1818150465.html

россия

украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, владимир путин, безопасность, технологии, нато, киев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)