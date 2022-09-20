https://ria.ru/20220920/putin-1818112994.html

Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами

Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами - РИА Новости, 20.09.2022

Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами

Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения иностранными... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:11

2022-09-20T13:11

2022-09-20T13:11

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Продолжим последовательно поддерживать в рамках Совета безопасности ООН международные усилия по постконфликтому урегулированию в Колумбии в интересах сохранения в этой стране мира и национального согласия, обеспечения региональной безопасности и стабильности", - сказал он.Путин также отметил, что сотрудничество РФ и Танзании перспективно по ряду направлений. "Намерены и далее укреплять традиционно дружественные отношения с Объединенной Республикой Танзания, в том числе, в таких перспективных областях, как мирный атом, транспорт, энергетика, туризм", - отметил президент.Говоря об отношениях с Филиппинами, Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и рассчитывает, что новое руководство Филиппин также разделяет этот подход."В активе российско-филиппинских отношений успешно реализованы проекты в самых разных областях, имеются все предпосылки для расширения торговых связей, сотрудничества в энергетике, освоении космоса, сфере информационных технологий, агропроме и туризме", - сказал он.

https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html

https://ria.ru/20220920/kuveyt-1818103774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, филиппины, россия, колумбия, оон, в мире