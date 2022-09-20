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Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами
Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами - РИА Новости, 20.09.2022
Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами
Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения иностранными... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:11
2022-09-20T13:11
владимир путин
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колумбия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот."Продолжим последовательно поддерживать в рамках Совета безопасности ООН международные усилия по постконфликтому урегулированию в Колумбии в интересах сохранения в этой стране мира и национального согласия, обеспечения региональной безопасности и стабильности", - сказал он.Путин также отметил, что сотрудничество РФ и Танзании перспективно по ряду направлений. "Намерены и далее укреплять традиционно дружественные отношения с Объединенной Республикой Танзания, в том числе, в таких перспективных областях, как мирный атом, транспорт, энергетика, туризм", - отметил президент.Говоря об отношениях с Филиппинами, Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и рассчитывает, что новое руководство Филиппин также разделяет этот подход."В активе российско-филиппинских отношений успешно реализованы проекты в самых разных областях, имеются все предпосылки для расширения торговых связей, сотрудничества в энергетике, освоении космоса, сфере информационных технологий, агропроме и туризме", - сказал он.
https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html
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владимир путин, филиппины, россия, колумбия, оон, в мире
Владимир Путин, Филиппины, Россия, Колумбия, ООН, В мире
13:11 20.09.2022
 
Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами

Президент Путин: Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Продолжим последовательно поддерживать в рамках Совета безопасности ООН международные усилия по постконфликтому урегулированию в Колумбии в интересах сохранения в этой стране мира и национального согласия, обеспечения региональной безопасности и стабильности", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Путин осудил санкции против Венесуэлы
Путин также отметил, что сотрудничество РФ и Танзании перспективно по ряду направлений. "Намерены и далее укреплять традиционно дружественные отношения с Объединенной Республикой Танзания, в том числе, в таких перспективных областях, как мирный атом, транспорт, энергетика, туризм", - отметил президент.
Говоря об отношениях с Филиппинами, Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и рассчитывает, что новое руководство Филиппин также разделяет этот подход.
"В активе российско-филиппинских отношений успешно реализованы проекты в самых разных областях, имеются все предпосылки для расширения торговых связей, сотрудничества в энергетике, освоении космоса, сфере информационных технологий, агропроме и туризме", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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Владимир ПутинФилиппиныРоссияКолумбияООНВ мире
 
 
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