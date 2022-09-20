Путин рассказал о совместной работе с Колумбией, Танзанией и Филиппинами
Президент Путин: Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами иностранных государств
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия продолжит совместную работу с Колумбией, Танзанией и Филиппинами, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
"Продолжим последовательно поддерживать в рамках Совета безопасности ООН международные усилия по постконфликтому урегулированию в Колумбии в интересах сохранения в этой стране мира и национального согласия, обеспечения региональной безопасности и стабильности", - сказал он.
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Путин также отметил, что сотрудничество РФ и Танзании перспективно по ряду направлений. "Намерены и далее укреплять традиционно дружественные отношения с Объединенной Республикой Танзания, в том числе, в таких перспективных областях, как мирный атом, транспорт, энергетика, туризм", - отметил президент.
Говоря об отношениях с Филиппинами, Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству и рассчитывает, что новое руководство Филиппин также разделяет этот подход.
"В активе российско-филиппинских отношений успешно реализованы проекты в самых разных областях, имеются все предпосылки для расширения торговых связей, сотрудничества в энергетике, освоении космоса, сфере информационных технологий, агропроме и туризме", - сказал он.