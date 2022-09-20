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Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин
Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин
Движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T12:27
2022-09-20T13:04
в мире
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самарканд
россия
иран
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот с иностранными послами."То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит ШОС. Это крупнейшая в мире региональная структура, объединяющая страны, где проживает более половины населения планеты и создается четверть глобального валового продукта", - сказал Путин."Те страны, которые убеждены, что современный мир должен быть полициентричным и опираться на общепризнанные нормы международного права, принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН, эти страны как раз и составляют организацию, которую я упомянул, - ШОС. Такой подход привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС со стороны многих стран и межгосударственных объединений", - сказал Путин.Путин принимал участие в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Во время саммита Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Также организацией была одобрена заявка Белоруссии на членство в объединении.
https://ria.ru/20211211/mid-1763258495.html
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в мире, владимир путин, самарканд, россия, иран, шос, оон
В мире, Владимир Путин, Самарканд, Россия, Иран, ШОС, ООН
12:27 20.09.2022 (обновлено: 13:04 20.09.2022)
 
Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин

Президент Путин: движение к полицентричному миру расширяется

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот с иностранными послами.
"То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит ШОС. Это крупнейшая в мире региональная структура, объединяющая страны, где проживает более половины населения планеты и создается четверть глобального валового продукта", - сказал Путин.
"Те страны, которые убеждены, что современный мир должен быть полициентричным и опираться на общепризнанные нормы международного права, принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН, эти страны как раз и составляют организацию, которую я упомянул, - ШОС. Такой подход привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС со стороны многих стран и межгосударственных объединений", - сказал Путин.
Путин принимал участие в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Во время саммита Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Также организацией была одобрена заявка Белоруссии на членство в объединении.

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