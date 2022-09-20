https://ria.ru/20220920/putin-1818096446.html

Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин

Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин

Движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T12:27

2022-09-20T12:27

2022-09-20T13:04

в мире

владимир путин

самарканд

россия

иран

шос

оон

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот с иностранными послами."То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит ШОС. Это крупнейшая в мире региональная структура, объединяющая страны, где проживает более половины населения планеты и создается четверть глобального валового продукта", - сказал Путин."Те страны, которые убеждены, что современный мир должен быть полициентричным и опираться на общепризнанные нормы международного права, принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН, эти страны как раз и составляют организацию, которую я упомянул, - ШОС. Такой подход привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС со стороны многих стран и межгосударственных объединений", - сказал Путин.Путин принимал участие в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Во время саммита Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Также организацией была одобрена заявка Белоруссии на членство в объединении.

https://ria.ru/20211211/mid-1763258495.html

https://ria.ru/20220916/shos-1817208206.html

самарканд

россия

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, самарканд, россия, иран, шос, оон