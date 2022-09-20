12:27 20.09.2022 (обновлено: 13:04 20.09.2022)
Движение к полицентричности в мире расширяется, заявил Путин
Президент Путин: движение к полицентричному миру расширяется
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Движение к полицентричному миру, который опирается на общепризнанные нормы международного права, привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот с иностранными послами.
"То, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде саммит ШОС. Это крупнейшая в мире региональная структура, объединяющая страны, где проживает более половины населения планеты и создается четверть глобального валового продукта", - сказал Путин.
"Те страны, которые убеждены, что современный мир должен быть полициентричным и опираться на общепризнанные нормы международного права, принципы равной и неделимой безопасности, взаимоуважительного сотрудничества при центральной координирующей роли ООН, эти страны как раз и составляют организацию, которую я упомянул, - ШОС. Такой подход привлекает все больше сторонников, о чем свидетельствует растущий интерес к работе ШОС со стороны многих стран и межгосударственных объединений", - сказал Путин.
Путин принимал участие в саммите ШОС в Самарканде 15-16 сентября. Во время саммита Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС. Также организацией была одобрена заявка Белоруссии на членство в объединении.