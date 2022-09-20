https://ria.ru/20220920/protest-1818027749.html

Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку

Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку - РИА Новости, 20.09.2022

Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку

Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя", сообщает телеканал... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:35

2022-09-20T08:35

2022-09-20T09:31

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дублин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя", сообщает телеканал Sky News.Телеканал отмечает, что инцидент произошел во время протестного шествия в городе. В антиимпериалистической организации заявили, что произошедшее было воссозданием действий местного социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории. Участники прошедших в понедельник демонстраций выступали против поддержки британской монархии и против спущенного в честь Елизаветы II флага в Ирландии.Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков. После этого состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи.Королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

https://rsport.ria.ru/20220919/elizaveta-1817850375.html

https://ria.ru/20220906/protest-1814960370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, елизавета ii, дублин, ирландия, великобритания