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Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку - РИА Новости, 20.09.2022
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Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку
Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку - РИА Новости, 20.09.2022
Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку
Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя", сообщает телеканал... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:35
2022-09-20T09:31
в мире
елизавета ii
дублин
ирландия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя", сообщает телеканал Sky News.Телеканал отмечает, что инцидент произошел во время протестного шествия в городе. В антиимпериалистической организации заявили, что произошедшее было воссозданием действий местного социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории. Участники прошедших в понедельник демонстраций выступали против поддержки британской монархии и против спущенного в честь Елизаветы II флага в Ирландии.Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков. После этого состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи.Королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
https://rsport.ria.ru/20220919/elizaveta-1817850375.html
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в мире, елизавета ii, дублин, ирландия, великобритания
В мире, Елизавета II, Дублин, Ирландия, Великобритания
08:35 20.09.2022 (обновлено: 09:31 20.09.2022)
 
Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку

Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба

© Фото : Anti Imperialist Action IrelandАктивисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Активисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Anti Imperialist Action Ireland
Активисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя", сообщает телеканал Sky News.
© Фото : Anti Imperialist Action IrelandАктивисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Активисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Anti Imperialist Action Ireland
Активисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Телеканал отмечает, что инцидент произошел во время протестного шествия в городе. В антиимпериалистической организации заявили, что произошедшее было воссозданием действий местного социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории. Участники прошедших в понедельник демонстраций выступали против поддержки британской монархии и против спущенного в честь Елизаветы II флага в Ирландии.
Королева Великобритании Елизавета II - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
Вчера, 13:54Футбол
Шотландские болельщики оскорбили память Елизаветы II: видео
Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков. После этого состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи.
Королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.
Лиз Трасс и Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 21:00
Протестующие пытались заглушить первую речь Трасс громкой музыкой и гулом
 
В миреЕлизавета IIДублинИрландияВеликобритания
 
 
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