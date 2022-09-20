08:35 20.09.2022 (обновлено: 09:31 20.09.2022)
Протестующие в Дублине скинули муляж гроба в реку
Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба
© Фото : Anti Imperialist Action IrelandАктивисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Активисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Протестующие против монархии жители ирландской столицы Дублина скинули в реку муляж гроба с надписью: "Покойся с миром, Британская империя", сообщает телеканал Sky News.
© Фото : Anti Imperialist Action IrelandАктивисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Активисты антиимпериалистической организации сбрасывают в реку муляж гроба в реку Лиффи во время акции протеста против английской монархии
Телеканал отмечает, что инцидент произошел во время протестного шествия в городе. В антиимпериалистической организации заявили, что произошедшее было воссозданием действий местного социалистического политика в 1897 году во время визита в город королевы Виктории. Участники прошедших в понедельник демонстраций выступали против поддержки британской монархии и против спущенного в честь Елизаветы II флага в Ирландии.
Похороны королевы Великобритании Елизаветы II прошли в понедельник в Вестминстерском аббатстве. На них присутствовало большое количество членов королевской семьи, монархов из других стран, общественных деятелей и мировых политиков. После этого состоялась частная погребальная служба, на которой присутствовали только король и члены королевской семьи.
Королева Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Принц Чарльз стал королем, взяв имя Карл III, его жена Камилла получила статус королевы-консорта.