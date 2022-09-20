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На Кубани хотят создать медицинский промпарк - РИА Новости, 20.09.2022
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На Кубани хотят создать медицинский промпарк
На Кубани хотят создать медицинский промпарк - РИА Новости, 20.09.2022
На Кубани хотят создать медицинский промпарк
Власти Кубани прорабатывают возможность создания медицинского промпарка, сообщила администрация Краснодарского края. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T22:30
2022-09-20T22:37
краснодарский край
экономика
краснодар
краснодарский край
сочи
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Власти Кубани прорабатывают возможность создания медицинского промпарка, сообщила администрация Краснодарского края.Речь об этом шла на питч-сессии "Технологическое партнерство – материалы и компоненты" в рамках VII форума "Биотехмед", который проходит в Сочи, в которой принял участие замруководителя департамента промполитики Кубани Михаил Дорожков.Отмечается, что сегодня в регионе активно растет население, расширяется сеть государственных и частных медицинских учреждений. Все это способствует увеличению спроса на продукцию медицинского назначения и лекарственные препараты."На сегодняшний день рассматриваем возможность создания промпарка, где будут сосредоточены производители такой продукции. Определили потенциальную площадку на территории второй очереди Восточной промышленной зоны в Краснодаре. К тому же, в этом районе уже проектируют первый в крае технопарк радиоэлектронной промышленности, который также может стать технологической базой для создания электронного медицинского оборудования", – приводятся в сообщении слова Дорожкова.Он также отметил, что в регионе действует широкий комплекс мер государственной поддержки таких предприятий, включая субсидирование, льготное заемное финансирование, систему налоговых преференций. Также планируют начать активно применять механизм офсетных контрактов, именно в сфере закупок медицинских материалов и компонентов. Такой механизм позволяет обеспечить предприятиям гарантированный сбыт продукции на срок до десяти лет.По словам Дорожкова, сегодня край обладает всеми ресурсами для развития медицинской промышленности. "Успешно работают и расширяют производство более десяти промпредприятий, выпускающих лекарства, средства медицинского назначения, компоненты, комплектующие для медоборудования. В том числе у нас производят уникальный для России шовный материал для проведения хирургических операций. Также сильна научно-образовательная база высших учебных заведений", – перечислил замглавы департамента.Сегодня на Кубани действуют четыре индустриальных парка: в краевой столице – "Краснодар" и "Компрессорный", в Динском районе – "Краун Парк", в Усть-Лабинском районе – "Кубань". Еще четыре промпарка находятся в стадии строительства: "Достояние" в Кавказском районе, "ВБ Кубань" (компания "Вайлдберриз") и "ТехПромпарк-Северный" в Краснодаре, "Регион 23" в Мостовском районе. Также совместно с инвесторами разрабатывают проекты таких площадок на территориях семи муниципальных образований.
https://ria.ru/20220911/natsproekt-1816064119.html
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экономика, краснодар, краснодарский край, сочи
Краснодарский край, Экономика, Краснодар, Краснодарский край, Сочи
22:30 20.09.2022 (обновлено: 22:37 20.09.2022)
 

На Кубани хотят создать медицинский промпарк

© РИА Новости / Павел ЛисицынПроизводство медицинского оборудования
Производство медицинского оборудования - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Производство медицинского оборудования. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 сен - РИА Новости. Власти Кубани прорабатывают возможность создания медицинского промпарка, сообщила администрация Краснодарского края.
Речь об этом шла на питч-сессии "Технологическое партнерство – материалы и компоненты" в рамках VII форума "Биотехмед", который проходит в Сочи, в которой принял участие замруководителя департамента промполитики Кубани Михаил Дорожков.
Отмечается, что сегодня в регионе активно растет население, расширяется сеть государственных и частных медицинских учреждений. Все это способствует увеличению спроса на продукцию медицинского назначения и лекарственные препараты.
"На сегодняшний день рассматриваем возможность создания промпарка, где будут сосредоточены производители такой продукции. Определили потенциальную площадку на территории второй очереди Восточной промышленной зоны в Краснодаре. К тому же, в этом районе уже проектируют первый в крае технопарк радиоэлектронной промышленности, который также может стать технологической базой для создания электронного медицинского оборудования", – приводятся в сообщении слова Дорожкова.
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Он также отметил, что в регионе действует широкий комплекс мер государственной поддержки таких предприятий, включая субсидирование, льготное заемное финансирование, систему налоговых преференций. Также планируют начать активно применять механизм офсетных контрактов, именно в сфере закупок медицинских материалов и компонентов. Такой механизм позволяет обеспечить предприятиям гарантированный сбыт продукции на срок до десяти лет.
По словам Дорожкова, сегодня край обладает всеми ресурсами для развития медицинской промышленности. "Успешно работают и расширяют производство более десяти промпредприятий, выпускающих лекарства, средства медицинского назначения, компоненты, комплектующие для медоборудования. В том числе у нас производят уникальный для России шовный материал для проведения хирургических операций. Также сильна научно-образовательная база высших учебных заведений", – перечислил замглавы департамента.
Сегодня на Кубани действуют четыре индустриальных парка: в краевой столице – "Краснодар" и "Компрессорный", в Динском районе – "Краун Парк", в Усть-Лабинском районе – "Кубань". Еще четыре промпарка находятся в стадии строительства: "Достояние" в Кавказском районе, "ВБ Кубань" (компания "Вайлдберриз") и "ТехПромпарк-Северный" в Краснодаре, "Регион 23" в Мостовском районе. Также совместно с инвесторами разрабатывают проекты таких площадок на территориях семи муниципальных образований.

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