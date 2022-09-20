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РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России" - РИА Новости, 20.09.2022
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РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"
РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России" - РИА Новости, 20.09.2022
РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России". РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T17:35
2022-09-20T20:07
россия
михаил мишустин
экономика
технологии
вероника никишина
роскачество
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России".Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на сайте РЭЦ, а затем получить уведомление о готовности сертификата соответствия "Сделано в России" и его копию на электронную почту. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.Сертификат "Сделано в России" дает право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор. Кроме того, информация о компании и ее продукции появится в мультиязычном каталоге Made in Russia."Птичка" - это знак качества российской продукции, которую давно узнают во многих странах. Мы обновили программу для того, чтобы сделать еще больший акцент для заграничного потребителя на преимуществах нашей продукции: ее надежности, энергоэффективности, экологичности и органическом происхождении. Товары участников программы добровольной сертификации "Сделано в России" мы будем продвигать за границей под единым "зонтичным" брендом Made in Russia. В первую очередь - на самых перспективных и приоритетных рынках, включая Китай и Ближний Восток", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества и безопасности под единый национальный бренд "Сделано в России". Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Первыми партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России" стали Роскачество и Экологический союз.
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россия, михаил мишустин, экономика, технологии, вероника никишина, роскачество, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Технологии, Вероника Никишина, Роскачество, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)
17:35 20.09.2022 (обновлено: 20:07 20.09.2022)
 

РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России".
"Российский экспортный центр объявляет о старте обновленной программы бесплатной добровольной сертификации "Сделано в России". Соответствующее постановление, закрепляющее правила использования Российским экспортным центром знака соответствия "Сделано в России" ("птичка") и право быть оператором государственной программы "Сделано в России", подписал сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении центра.
Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на сайте РЭЦ, а затем получить уведомление о готовности сертификата соответствия "Сделано в России" и его копию на электронную почту. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.
Сертификат "Сделано в России" дает право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор. Кроме того, информация о компании и ее продукции появится в мультиязычном каталоге Made in Russia.
Бренд Made in Russia. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.04.2018
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"Птичка" - это знак качества российской продукции, которую давно узнают во многих странах. Мы обновили программу для того, чтобы сделать еще больший акцент для заграничного потребителя на преимуществах нашей продукции: ее надежности, энергоэффективности, экологичности и органическом происхождении. Товары участников программы добровольной сертификации "Сделано в России" мы будем продвигать за границей под единым "зонтичным" брендом Made in Russia. В первую очередь - на самых перспективных и приоритетных рынках, включая Китай и Ближний Восток", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества и безопасности под единый национальный бренд "Сделано в России". Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Первыми партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России" стали Роскачество и Экологический союз.
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РоссияМихаил МишустинЭкономикаТехнологииВероника НикишинаРоскачествоРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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