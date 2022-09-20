17:35 20.09.2022 (обновлено: 20:07 20.09.2022)
РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России".
"Российский экспортный центр объявляет о старте обновленной программы бесплатной добровольной сертификации "Сделано в России". Соответствующее постановление, закрепляющее правила использования Российским экспортным центром знака соответствия "Сделано в России" ("птичка") и право быть оператором государственной программы "Сделано в России", подписал сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин", - говорится в сообщении центра.
Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на сайте РЭЦ, а затем получить уведомление о готовности сертификата соответствия "Сделано в России" и его копию на электронную почту. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.
Сертификат "Сделано в России" дает право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор. Кроме того, информация о компании и ее продукции появится в мультиязычном каталоге Made in Russia.
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"Птичка" - это знак качества российской продукции, которую давно узнают во многих странах. Мы обновили программу для того, чтобы сделать еще больший акцент для заграничного потребителя на преимуществах нашей продукции: ее надежности, энергоэффективности, экологичности и органическом происхождении. Товары участников программы добровольной сертификации "Сделано в России" мы будем продвигать за границей под единым "зонтичным" брендом Made in Russia. В первую очередь - на самых перспективных и приоритетных рынках, включая Китай и Ближний Восток", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества и безопасности под единый национальный бренд "Сделано в России". Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Первыми партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России" стали Роскачество и Экологический союз.
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