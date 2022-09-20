https://ria.ru/20220920/programma-1818229834.html

РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"

РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России" - РИА Новости, 20.09.2022

РЭЦ объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России". РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T17:35

2022-09-20T17:35

2022-09-20T20:07

россия

михаил мишустин

экономика

технологии

вероника никишина

роскачество

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) объявил о старте обновленной программы сертификации "Сделано в России".Для участия в программе нужно заполнить и подать анкету на сайте РЭЦ, а затем получить уведомление о готовности сертификата соответствия "Сделано в России" и его копию на электронную почту. Документ оформляется в течение 10 рабочих дней.Сертификат "Сделано в России" дает право нанесения на продукцию знака соответствия - "птички" в цвете триколор. Кроме того, информация о компании и ее продукции появится в мультиязычном каталоге Made in Russia."Птичка" - это знак качества российской продукции, которую давно узнают во многих странах. Мы обновили программу для того, чтобы сделать еще больший акцент для заграничного потребителя на преимуществах нашей продукции: ее надежности, энергоэффективности, экологичности и органическом происхождении. Товары участников программы добровольной сертификации "Сделано в России" мы будем продвигать за границей под единым "зонтичным" брендом Made in Russia. В первую очередь - на самых перспективных и приоритетных рынках, включая Китай и Ближний Восток", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Программа "Сделано в России" призвана объединить экспортеров и производителей надежной, конкурентоспособной продукции с улучшенными характеристиками качества и безопасности под единый национальный бренд "Сделано в России". Участником программы может стать компания из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта. Первыми партнерами системы добровольной сертификации "Сделано в России" стали Роскачество и Экологический союз.

https://ria.ru/20180423/1519211611.html

https://ria.ru/20220915/rets-1816946077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, михаил мишустин, экономика, технологии, вероника никишина, роскачество, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)