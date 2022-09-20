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Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 20.09.2022
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Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 20.09.2022
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:52
2022-09-20T10:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
артем самсонов (депутат)
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.Самсонов признан виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК)."Собранные следственными органами &lt;...&gt; доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. &lt;...&gt; Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщил собеседник агентства.Следствием и судом установлено, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", уточнили в СК.
https://ria.ru/20220504/tyurma-1786850114.html
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приморский край
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат), приморский край, владивосток, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Артем Самсонов (депутат), Приморский край, Владивосток, Россия
08:52 20.09.2022 (обновлено: 10:45 20.09.2022)
 
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии

Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.
Самсонов признан виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК).
"Собранные следственными органами <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. <...> Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщил собеседник агентства.
Следствием и судом установлено, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", уточнили в СК.

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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Артем Самсонов (депутат)Приморский крайВладивостокРоссия
 
 
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