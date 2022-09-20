https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html

Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии

Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 20.09.2022

Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии

Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:52

2022-09-20T08:52

2022-09-20T10:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

артем самсонов (депутат)

приморский край

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.Самсонов признан виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК)."Собранные следственными органами <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. <...> Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщил собеседник агентства.Следствием и судом установлено, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", уточнили в СК.

https://ria.ru/20220504/tyurma-1786850114.html

https://ria.ru/20220113/sud-1767672958.html

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владивосток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат), приморский край, владивосток, россия