https://ria.ru/20220920/prigovor-1818029141.html
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии - РИА Новости, 20.09.2022
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:52
2022-09-20T08:52
2022-09-20T10:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
артем самсонов (депутат)
приморский край
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен — РИА Новости. Советский районный суд Владивостока приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Приморскому краю.Самсонов признан виновным по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" ("б" ч. 4 ст. 132 УК)."Собранные следственными органами <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. <...> Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сообщил собеседник агентства.Следствием и судом установлено, что в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении", уточнили в СК.
https://ria.ru/20220504/tyurma-1786850114.html
https://ria.ru/20220113/sud-1767672958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), артем самсонов (депутат), приморский край, владивосток, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Артем Самсонов (депутат), Приморский край, Владивосток, Россия
08:52 20.09.2022 (обновлено: 10:45 20.09.2022)
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии
Приморского депутата Самсонова приговорили к 13 годам колонии по делу о растлении ребенка