12:41 20.09.2022 (обновлено: 13:31 20.09.2022)
Путин назвал Россию гарантом урегулирования в Приднестровье
Путин: Россия действует в Приднестровье по договоренностям, заключенным с Молдавией
Мемориал Славы в Тирасполе, Приднестровье. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Россия выступает гарантом приднестровского урегулирования, действует в строгом соответствии с договоренностями, заключенными с молдавской стороной, сотрудничество с Молдавией отвечает интересам народов двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убеждены, что развитие сотрудничества между Россией и исторически близкой нам Молдавией на принципах прагматизма и взаимной выгоды отвечает коренным интересам народов двух стран. Россия выступала и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования. Кстати говоря, и в вопросах энергетической безопасности Молдовы мы действуем в строгом соответствии со всеми договоренностями, которые были основаны на предложениях молдавской стороны ", - сказал Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в очередной раз заявила, что Кишинев выступает за мирное урегулирование приднестровского конфликта. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление переговоров Тирасполя с Кишиневом, но в Молдавии рассчитывают на недипломатические способы решения проблемы Приднестровья.
После избрания на пост президента Молдавии Санду сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и объявила, что не намерена встречаться с лидером Приднестровья по примеру своих предшественников. Она также обвинила Россию в причастности к вооруженному конфликту 1992 года. Глава Приднестровья Вадим Красносельский эти обвинения отверг, отметив, что российские миротворцы, прекратив кровопролитие, спасли жизни приднестровцев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. В феврале Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау в Кишиневе в конце марта заявил, что пока сложно обсуждать, когда и на каких условиях состоится следующая встреча в формате "5+2".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.