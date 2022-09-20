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Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/premera-1818126086.html
Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве
Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве - РИА Новости, 20.09.2022
Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве
Премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" о происхождении знаменитой героини и истории жизни ее отца прошла в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь",... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:49
2022-09-20T19:49
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" о происхождении знаменитой героини и истории жизни ее отца прошла в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.Приквел знаменитой сказки Шарля Перро представила автор идеи и генеральный продюсер Лина Арифулина. Она рассказала, что долго размышляла о том, кто отец Красной Шапочки."Долго читала эту сказку, смотрела со всех сторон и думала, кто же все-таки отец. Ну не может его не быть! И все это закрутилось, завертелось, поэтому образовался такой приквел прекрасной сказки Шарля Перро. Он сделан по-нашему, мы внесли в него свою жизнь, свою энергию", — рассказала перед показом Арифулина.Она стала одним из режиссеров картины. Другие постановщики ленты — Александр Баршак и Артем Аксененко.Отца сказочной героини сыграл актер Данила Якушев. Он считает, что поступок его персонажа повторил бы любой любящий глава семейства. По его мнению, "нужно жертвовать всем ради своей семьи, ради будущего".По его словам, юные зрители узнают из фильма о дружбе, любви и семье, а деньги со сборов пойдут на благотворительность сиротам в детские дома.Маму Красной Шапочки сыграла Екатерина Климова. Она отметила, что материнская роль в жизни каждого человека — самая главная. По словам актрисы, в фильме будут и юмор, и спецэффекты, и "какие-то страшилки, пугалки". Климова призналась, что ей интересно, как на приключенческую историю отреагирует юный зритель, потому что через эту картину она надеется познакомиться с его предпочтениями.Кроме Якушева и Климовой в фильме снимались Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Ирина Розанова и другие. Роль Красной Шапочки исполнила 16-летняя Таисия Калинина.Саундтрек к фильму записала группа "Би-2", а также артистка лейбла Black Star Анет Сай. Гостями премьеры стали звезды политики, спортсмены и селебрити.Фэнтези о культовой героине выходит в прокат 22 сентября.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , екатерина климова, александр баршак, алексей серебряков, би-2, москва
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Екатерина Климова, Александр Баршак, Алексей Серебряков, Би-2, Москва
19:49 20.09.2022
 
Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве

Светская премьера фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве, автор идеи Лина Арифулина

© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Красная Шапочка"
Премьера фильма Красная Шапочка - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" о происхождении знаменитой героини и истории жизни ее отца прошла в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.
Приквел знаменитой сказки Шарля Перро представила автор идеи и генеральный продюсер Лина Арифулина. Она рассказала, что долго размышляла о том, кто отец Красной Шапочки.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанкРежиссер фильма "Красная Шапочка" Лина Арифулина на премьере картины в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате в Москве
Режиссер фильма Красная шапочка Лина Арифулина на премьере фильма в кинотеатре Каро 11 Октябрь на Новом Арбате в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Режиссер фильма "Красная Шапочка" Лина Арифулина на премьере картины в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" на Новом Арбате в Москве
"Долго читала эту сказку, смотрела со всех сторон и думала, кто же все-таки отец. Ну не может его не быть! И все это закрутилось, завертелось, поэтому образовался такой приквел прекрасной сказки Шарля Перро. Он сделан по-нашему, мы внесли в него свою жизнь, свою энергию", — рассказала перед показом Арифулина.
Она стала одним из режиссеров картины. Другие постановщики ленты — Александр Баршак и Артем Аксененко.
© Централ Партнершип (2022)

В фильме рассказывается о том, что еще до рождения Красной Шапочки враждовали защитники сказочного города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни.

Кадр из фильма Красная Шапочка
1 из 5

В фильме рассказывается о том, что еще до рождения Красной Шапочки враждовали защитники сказочного города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни.

© Централ Партнершип (2022)
© Централ Партнершип (2022)

Когда-то стороны заключили договор, согласно которому оборотни не должны покидать территорию леса.

Кадр из фильма Красная Шапочка
2 из 5

Когда-то стороны заключили договор, согласно которому оборотни не должны покидать территорию леса.

© Централ Партнершип (2022)
© Централ Партнершип (2022)

Но стая хищников все же решает захватить город. В схватке с противниками погибает отважный Волкобой – отец Красной Шапочки.

Кадр из фильма Красная Шапочка
3 из 5

Но стая хищников все же решает захватить город. В схватке с противниками погибает отважный Волкобой – отец Красной Шапочки.

© Централ Партнершип (2022)
© Централ Партнершип (2022)

Страшную правду о смерти родителя девочка узнает, когда ей исполнилось 12 лет.

Кадр из фильма Красная Шапочка
4 из 5

Страшную правду о смерти родителя девочка узнает, когда ей исполнилось 12 лет.

© Централ Партнершип (2022)
© Централ Партнершип (2022)

Она решает, что и ей предстоит встать на защиту города.

Кадр из фильма Красная Шапочка
5 из 5

Она решает, что и ей предстоит встать на защиту города.

© Централ Партнершип (2022)
1 из 5

В фильме рассказывается о том, что еще до рождения Красной Шапочки враждовали защитники сказочного города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни.

© Централ Партнершип (2022)
2 из 5

Когда-то стороны заключили договор, согласно которому оборотни не должны покидать территорию леса.

© Централ Партнершип (2022)
3 из 5

Но стая хищников все же решает захватить город. В схватке с противниками погибает отважный Волкобой – отец Красной Шапочки.

© Централ Партнершип (2022)
4 из 5

Страшную правду о смерти родителя девочка узнает, когда ей исполнилось 12 лет.

© Централ Партнершип (2022)
5 из 5

Она решает, что и ей предстоит встать на защиту города.

© Централ Партнершип (2022)
Отца сказочной героини сыграл актер Данила Якушев. Он считает, что поступок его персонажа повторил бы любой любящий глава семейства. По его мнению, "нужно жертвовать всем ради своей семьи, ради будущего".
"Для меня это была большая ответственность, продюсеры говорили, что все будут следить за этой ролью, хотя она не самая большая в фильме, но всем будет интересно, что было до рождения Шапочки, что случилось с отцом, как он любил ее маму, на что он пошел", — сказал РИА Новости Якушев.
По его словам, юные зрители узнают из фильма о дружбе, любви и семье, а деньги со сборов пойдут на благотворительность сиротам в детские дома.
Маму Красной Шапочки сыграла Екатерина Климова. Она отметила, что материнская роль в жизни каждого человека — самая главная.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Даниил Якушев на премьере фильма "Красная Шапочка"

Актер Даниил Якушев на премьере фильма Красная шапочка
1 из 4

Даниил Якушев на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Екатерина Климова (справа) и Таисья Калинина на премьере фильма "Красная Шапочка"

Премьера фильма Красная шапочка
2 из 4

Екатерина Климова (справа) и Таисья Калинина на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Нино Нинидзе на премьере фильма "Красная Шапочка"

Актриса Нино Нинидзе на премьере фильма Красная шапочка
3 из 4

Нино Нинидзе на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Иван Кокорин на премьере фильма "Красная Шапочка"

Актер Иван Кокорин на премьере фильма Красная шапочка
4 из 4

Иван Кокорин на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 4

Даниил Якушев на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 4

Екатерина Климова (справа) и Таисья Калинина на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 4

Нино Нинидзе на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 4

Иван Кокорин на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
По словам актрисы, в фильме будут и юмор, и спецэффекты, и "какие-то страшилки, пугалки". Климова призналась, что ей интересно, как на приключенческую историю отреагирует юный зритель, потому что через эту картину она надеется познакомиться с его предпочтениями.
Кроме Якушева и Климовой в фильме снимались Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Ирина Розанова и другие. Роль Красной Шапочки исполнила 16-летняя Таисия Калинина.
Саундтрек к фильму записала группа "Би-2", а также артистка лейбла Black Star Анет Сай. Гостями премьеры стали звезды политики, спортсмены и селебрити.
© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на премьере фильма

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на премьере фильма Красная шапочка
1 из 6

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на премьере фильма

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова на премьере "Красная Шапочка"

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова на премьере фильма Красная шапочка
2 из 6

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова на премьере "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Светлана Зейналова на премьере фильма

Телеведущая Светлана Зейналова на премьере фильма Красная шапочка
3 из 6

Светлана Зейналова на премьере фильма

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Юлианна Караулова на премьере фильма "Красная Шапочка"

Певица Юлианна Караулова на премьере фильма Красная шапочка
4 из 6

Юлианна Караулова на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Жасмин на премьере фильма "Красная Шапочка"

Певица Жасмин на премьере фильма Красная шапочка
5 из 6

Жасмин на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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© РИА Новости / Светлана Шевченко / Перейти в медиабанк

Участники группы "На-На" на премьере фильма "Красная Шапочка"

Участники группы На-На на премьере фильма Красная шапочка
6 из 6

Участники группы "На-На" на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
1 из 6

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на премьере фильма

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 6

Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова на премьере "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 6

Светлана Зейналова на премьере фильма

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 6

Юлианна Караулова на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 6

Жасмин на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 6

Участники группы "На-На" на премьере фильма "Красная Шапочка"

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Фэнтези о культовой героине выходит в прокат 22 сентября.
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