https://ria.ru/20220920/premera-1818126086.html

Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве

Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве - РИА Новости, 20.09.2022

Светская премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" прошла в Москве

Премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" о происхождении знаменитой героини и истории жизни ее отца прошла в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь",... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:49

2022-09-20T19:49

2022-09-20T19:49

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

екатерина климова

александр баршак

алексей серебряков

би-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818138487_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_1cbf0527bcd18ef0ba198614259621a1.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Премьера российского фэнтези "Красная Шапочка" о происхождении знаменитой героини и истории жизни ее отца прошла в московском киноцентре "Каро 11 Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.Приквел знаменитой сказки Шарля Перро представила автор идеи и генеральный продюсер Лина Арифулина. Она рассказала, что долго размышляла о том, кто отец Красной Шапочки."Долго читала эту сказку, смотрела со всех сторон и думала, кто же все-таки отец. Ну не может его не быть! И все это закрутилось, завертелось, поэтому образовался такой приквел прекрасной сказки Шарля Перро. Он сделан по-нашему, мы внесли в него свою жизнь, свою энергию", — рассказала перед показом Арифулина.Она стала одним из режиссеров картины. Другие постановщики ленты — Александр Баршак и Артем Аксененко.Отца сказочной героини сыграл актер Данила Якушев. Он считает, что поступок его персонажа повторил бы любой любящий глава семейства. По его мнению, "нужно жертвовать всем ради своей семьи, ради будущего".По его словам, юные зрители узнают из фильма о дружбе, любви и семье, а деньги со сборов пойдут на благотворительность сиротам в детские дома.Маму Красной Шапочки сыграла Екатерина Климова. Она отметила, что материнская роль в жизни каждого человека — самая главная. По словам актрисы, в фильме будут и юмор, и спецэффекты, и "какие-то страшилки, пугалки". Климова призналась, что ей интересно, как на приключенческую историю отреагирует юный зритель, потому что через эту картину она надеется познакомиться с его предпочтениями.Кроме Якушева и Климовой в фильме снимались Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Ирина Розанова и другие. Роль Красной Шапочки исполнила 16-летняя Таисия Калинина.Саундтрек к фильму записала группа "Би-2", а также артистка лейбла Black Star Анет Сай. Гостями премьеры стали звезды политики, спортсмены и селебрити.Фэнтези о культовой героине выходит в прокат 22 сентября.

https://ria.ru/20220920/kurkova-1817886162.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , екатерина климова, александр баршак, алексей серебряков, би-2, москва