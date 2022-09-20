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Под Петербургом загорелся склад
Под Петербургом загорелся склад - РИА Новости, 20.09.2022
Под Петербургом загорелся склад
Площадь пожара на складе под Петербургом увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:50
2022-09-20T08:50
2022-09-20T08:50
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара на складе под Петербургом увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в складском здании в поселке Шушары Пушкинского района на юге Петербурга происходит горение на площади в 500 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали."Площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Петербургом загорелся склад
Под Петербургом загорелся склад, площадь пожара достигла тысячи квадратных метров
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара на складе под Петербургом увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что в складском здании в поселке Шушары Пушкинского района на юге Петербурга происходит горение на площади в 500 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали.
"Площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения", - сказал собеседник агентства.