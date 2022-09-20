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Под Петербургом загорелся склад

Под Петербургом загорелся склад - РИА Новости, 20.09.2022

Под Петербургом загорелся склад

Площадь пожара на складе под Петербургом увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:50

2022-09-20T08:50

2022-09-20T08:50

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара на складе под Петербургом увеличилась до тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось, что в складском здании в поселке Шушары Пушкинского района на юге Петербурга происходит горение на площади в 500 квадратных метров, сведения о пострадавших не поступали."Площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка складского помещения", - сказал собеседник агентства.

санкт-петербург

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)