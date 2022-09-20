В Туве потушили все лесные пожары
На землях лесного фонда Тувы потушили все лесные пожары
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Все действовавшие природные пожары на землях лесного фонда Тувы потушены, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что из-за обострения обстановки с лесными пожарами на территории республики с 8 сентября был введен режим ЧС. Тогда в таежных местностях бушевали два десятка пожаров, крупнейшие из которых были зафиксированы в Эрзинском районе. В 30 километрах от села Эрзин горели леса на общей площади 900 гектаров, в 24 километрах села Морен лес горел на 370 гектарах. Для борьбы с пожарами были мобилизованы силы и техника лесничеств, местных администраций, региональной Авиалесоохраны.
"На землях лесного фонда республики действующих пожаров нет... В усмирение стихии свою лепту внесла и погода в виде дождей, прошедших по всей республике. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с природными очагами огня, глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей не терять бдительность и продолжать соблюдать противопожарные правила, не нарушать требования особого пожароопасного режима", - говорится в сообщении.
Из Рязанской области были возвращены 50 десантников-парашютистов. Также в Туву были направлены силы и спецтехника из Хакасии и Красноярского края.
По данным пресс-службы, в лесах Тувы продолжает действовать режим ЧС, предполагающий запрет на посещение лесных массивов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора вблизи жилых домов и в населенных пунктах. Муниципальным властям поручено усилить проверки в лесах для выявления нарушителей.