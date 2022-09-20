https://ria.ru/20220920/pozhar-1818028024.html

В Туве потушили все лесные пожары

В Туве потушили все лесные пожары - РИА Новости, 20.09.2022

В Туве потушили все лесные пожары

Все действовавшие природные пожары на землях лесного фонда Тувы потушены, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:37

2022-09-20T08:37

2022-09-20T08:37

происшествия

владислав ховалыг

эрзинский район

рязанская область

красноярский край

природные пожары в россии

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Все действовавшие природные пожары на землях лесного фонда Тувы потушены, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что из-за обострения обстановки с лесными пожарами на территории республики с 8 сентября был введен режим ЧС. Тогда в таежных местностях бушевали два десятка пожаров, крупнейшие из которых были зафиксированы в Эрзинском районе. В 30 километрах от села Эрзин горели леса на общей площади 900 гектаров, в 24 километрах села Морен лес горел на 370 гектарах. Для борьбы с пожарами были мобилизованы силы и техника лесничеств, местных администраций, региональной Авиалесоохраны."На землях лесного фонда республики действующих пожаров нет... В усмирение стихии свою лепту внесла и погода в виде дождей, прошедших по всей республике. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с природными очагами огня, глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей не терять бдительность и продолжать соблюдать противопожарные правила, не нарушать требования особого пожароопасного режима", - говорится в сообщении.Из Рязанской области были возвращены 50 десантников-парашютистов. Также в Туву были направлены силы и спецтехника из Хакасии и Красноярского края.По данным пресс-службы, в лесах Тувы продолжает действовать режим ЧС, предполагающий запрет на посещение лесных массивов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора вблизи жилых домов и в населенных пунктах. Муниципальным властям поручено усилить проверки в лесах для выявления нарушителей.

https://ria.ru/20220908/pozhary-1815366522.html

эрзинский район

рязанская область

красноярский край

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владислав ховалыг, эрзинский район, рязанская область, красноярский край, природные пожары в россии, республика тыва