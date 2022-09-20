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В Туве потушили все лесные пожары - РИА Новости, 20.09.2022
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В Туве потушили все лесные пожары
В Туве потушили все лесные пожары - РИА Новости, 20.09.2022
В Туве потушили все лесные пожары
Все действовавшие природные пожары на землях лесного фонда Тувы потушены, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:37
2022-09-20T08:37
происшествия
владислав ховалыг
эрзинский район
рязанская область
красноярский край
природные пожары в россии
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Все действовавшие природные пожары на землях лесного фонда Тувы потушены, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что из-за обострения обстановки с лесными пожарами на территории республики с 8 сентября был введен режим ЧС. Тогда в таежных местностях бушевали два десятка пожаров, крупнейшие из которых были зафиксированы в Эрзинском районе. В 30 километрах от села Эрзин горели леса на общей площади 900 гектаров, в 24 километрах села Морен лес горел на 370 гектарах. Для борьбы с пожарами были мобилизованы силы и техника лесничеств, местных администраций, региональной Авиалесоохраны."На землях лесного фонда республики действующих пожаров нет... В усмирение стихии свою лепту внесла и погода в виде дождей, прошедших по всей республике. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с природными очагами огня, глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей не терять бдительность и продолжать соблюдать противопожарные правила, не нарушать требования особого пожароопасного режима", - говорится в сообщении.Из Рязанской области были возвращены 50 десантников-парашютистов. Также в Туву были направлены силы и спецтехника из Хакасии и Красноярского края.По данным пресс-службы, в лесах Тувы продолжает действовать режим ЧС, предполагающий запрет на посещение лесных массивов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора вблизи жилых домов и в населенных пунктах. Муниципальным властям поручено усилить проверки в лесах для выявления нарушителей.
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эрзинский район
рязанская область
красноярский край
республика тыва
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происшествия, владислав ховалыг, эрзинский район, рязанская область, красноярский край, природные пожары в россии, республика тыва
Происшествия, Владислав Ховалыг, Эрзинский район, Рязанская область, Красноярский край, Природные пожары в России, Республика Тыва
08:37 20.09.2022
 
В Туве потушили все лесные пожары

На землях лесного фонда Тувы потушили все лесные пожары

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Все действовавшие природные пожары на землях лесного фонда Тувы потушены, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что из-за обострения обстановки с лесными пожарами на территории республики с 8 сентября был введен режим ЧС. Тогда в таежных местностях бушевали два десятка пожаров, крупнейшие из которых были зафиксированы в Эрзинском районе. В 30 километрах от села Эрзин горели леса на общей площади 900 гектаров, в 24 километрах села Морен лес горел на 370 гектарах. Для борьбы с пожарами были мобилизованы силы и техника лесничеств, местных администраций, региональной Авиалесоохраны.
"На землях лесного фонда республики действующих пожаров нет... В усмирение стихии свою лепту внесла и погода в виде дождей, прошедших по всей республике. Несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с природными очагами огня, глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей не терять бдительность и продолжать соблюдать противопожарные правила, не нарушать требования особого пожароопасного режима", - говорится в сообщении.
Из Рязанской области были возвращены 50 десантников-парашютистов. Также в Туву были направлены силы и спецтехника из Хакасии и Красноярского края.
По данным пресс-службы, в лесах Тувы продолжает действовать режим ЧС, предполагающий запрет на посещение лесных массивов, разведение костров, сжигание сухой травы и мусора вблизи жилых домов и в населенных пунктах. Муниципальным властям поручено усилить проверки в лесах для выявления нарушителей.

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ПроисшествияВладислав ХовалыгЭрзинский районРязанская областьКрасноярский крайПриродные пожары в РоссииРеспублика Тыва
 
 
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