https://ria.ru/20220920/popravki-1818109805.html
Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду
Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду - РИА Новости, 20.09.2022
Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду
Сенаторы на заседании в среду рассмотрят поправки в Уголовный кодекс о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T13:05
2022-09-20T13:05
2022-09-20T13:16
совет федерации рф
андрей клишас
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду рассмотрят поправки в Уголовный кодекс о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщил РИА Новости один из авторов документа, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Он ответил утвердительно на вопрос агентства о рассмотрении документа на пленарном заседании 21 сентября.В тексте поправок отмечается, что "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".
https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, андрей клишас, россия
Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Россия
13:05 20.09.2022 (обновлено: 13:16 20.09.2022)
Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду
Сенатор Клишас: Совфед рассмотрит поправки в УК о наказании за дезертирство 21 сентября
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду рассмотрят поправки в Уголовный кодекс о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщил РИА Новости один из авторов документа, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Он ответил утвердительно на вопрос агентства о рассмотрении документа на пленарном заседании 21 сентября.
В тексте поправок отмечается, что "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".