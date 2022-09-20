https://ria.ru/20220920/popravki-1818109805.html

Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду

Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду - РИА Новости, 20.09.2022

Совфед рассмотрит поправки о наказании за дезертирство в среду

Сенаторы на заседании в среду рассмотрят поправки в Уголовный кодекс о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T13:05

2022-09-20T13:05

2022-09-20T13:16

совет федерации рф

андрей клишас

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду рассмотрят поправки в Уголовный кодекс о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщил РИА Новости один из авторов документа, глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Он ответил утвердительно на вопрос агентства о рассмотрении документа на пленарном заседании 21 сентября.В тексте поправок отмечается, что "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет".

https://ria.ru/20220920/amendment-1818111870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, андрей клишас, россия