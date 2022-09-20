https://ria.ru/20220920/polsha-1818192329.html
Польша разместит на востоке страны американские вертолеты и танки
Польша разместит на востоке страны американские вертолеты и танки - РИА Новости, 20.09.2022
Польша разместит на востоке страны американские вертолеты и танки
Польша разместит на востоке страны американские вертолеты Apache и танки Abrams, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, посещая полигон в Новой... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:13
2022-09-20T16:13
2022-09-20T16:14
мариуш блащак
польша
сша
варшава
министерство обороны польши
m1 abrams
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ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша разместит на востоке страны американские вертолеты Apache и танки Abrams, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, посещая полигон в Новой Дембе, где проходят польско-американско-британские военные учения."Ответом на угрозы является усиление войска польского, строительство войска польского. Мы это делаем, увеличивая численно войско польское и создавая новые подразделения, оснащая войско польское современным вооружением. Здесь прежде всего тренируются солдаты 18-й механизированной дивизии – Железной дивизии. Эта дивизия существует четыре года, ее целью является обеспечение безопасности на востоке нашей страны", - сказал Блащак, выступление которого транслирует Польское телевидение.Он заявил, что скоро именно эту дивизию на востоке Польши оснастят вертолетами Apache и танками Abrams. "Эта дивизия организована по американскому образцу. Она скоро будет оснащена "Абрамсами" и "Апачами". Мы видели, как взаимодействуют "Абрамсы" и "Апачи". Они создают заграждение, которое невозможно пробить. И так будет в случае с 18-й Железной дивизией", - заявил польский министр.Он подчеркнул, что 18-я дивизия создана для того, чтобы "закрыть Брестские ворота" и противостоять возможному нападению на Польшу с востока. "Брестские ворота – это равнина, растянувшаяся с востока до Вислы. Нам важно, чтобы 18-я дивизия, Железная дивизия, сделала невозможным атаку с востока на Польшу", - отметил Блащак.Ранее минобороны Польши сообщало о намерении купить у США 96 ударных вертолетов Apache, также Варшава заключила контракт на приобретение 250 новых американских танков Abrams.
https://ria.ru/20220908/polsha-1815355507.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуш блащак, польша, сша, варшава, министерство обороны польши, m1 abrams
Мариуш Блащак, Польша, США, Варшава, Министерство обороны Польши, M1 Abrams
16:13 20.09.2022 (обновлено: 16:14 20.09.2022)
Польша разместит на востоке страны американские вертолеты и танки
Минобороны Польши разместит на востоке страны американские вертолеты Apache и танки Abrams
ВАРШАВА, 20 сен – РИА Новости. Польша разместит на востоке страны американские вертолеты Apache и танки Abrams, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, посещая полигон в Новой Дембе, где проходят польско-американско-британские военные учения.
"Ответом на угрозы является усиление войска польского, строительство войска польского. Мы это делаем, увеличивая численно войско польское и создавая новые подразделения, оснащая войско польское современным вооружением. Здесь прежде всего тренируются солдаты 18-й механизированной дивизии – Железной дивизии. Эта дивизия существует четыре года, ее целью является обеспечение безопасности на востоке нашей страны", - сказал Блащак, выступление которого транслирует Польское телевидение
.
Он заявил, что скоро именно эту дивизию на востоке Польши оснастят вертолетами Apache и танками Abrams. "Эта дивизия организована по американскому образцу. Она скоро будет оснащена "Абрамсами" и "Апачами". Мы видели, как взаимодействуют "Абрамсы" и "Апачи". Они создают заграждение, которое невозможно пробить. И так будет в случае с 18-й Железной дивизией", - заявил польский министр.
Он подчеркнул, что 18-я дивизия создана для того, чтобы "закрыть Брестские ворота" и противостоять возможному нападению на Польшу с востока. "Брестские ворота – это равнина, растянувшаяся с востока до Вислы. Нам важно, чтобы 18-я дивизия, Железная дивизия, сделала невозможным атаку с востока на Польшу", - отметил Блащак.
Ранее минобороны Польши
сообщало о намерении купить у США
96 ударных вертолетов Apache, также Варшава
заключила контракт на приобретение 250 новых американских танков Abrams.