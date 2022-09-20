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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 20.09.2022
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:02
2022-09-20T09:02
2022-09-20T09:49
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация.Перевозчики по-прежнему пока не могут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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РИА Новости
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Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анапа, Белгород
09:02 20.09.2022 (обновлено: 09:49 20.09.2022)
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Росавиация: ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 28 сентября