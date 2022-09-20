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В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 20.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220920/polety-1818030972.html
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 20.09.2022
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:02
2022-09-20T09:49
туризм
новости - туризм
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
анапа
белгород
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация.Перевозчики по-прежнему пока не могут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Анапа, Белгород
09:02 20.09.2022 (обновлено: 09:49 20.09.2022)
 
В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Росавиация: ограничение полетов в 11 аэропортов продлили до 28 сентября

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация.
Перевозчики по-прежнему пока не могут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.
"Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — уточнили в ведомстве.
В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани России работают штатно.
Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.
В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.
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