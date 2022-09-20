https://ria.ru/20220920/polety-1818030972.html

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 20.09.2022

В России продлили ограничение полетов в 11 аэропортов

Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:02

2022-09-20T09:02

2022-09-20T09:49

туризм

новости - туризм

россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

анапа

белгород

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Режим ограничений на полеты в некоторые аэропорты юга и центральной части России продлили до 28 сентября, сообщила Росавиация.Перевозчики по-прежнему пока не могут летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту.В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани России работают штатно.Ограничения на полеты в южные и центральные регионы ввели 24 февраля, после начала российской специальной операции на Украине. С тех пор эту меру продлевают.В конце апреля Владимир Путин поручил правительству выделить аэропортам и авиакомпаниям субсидии для компенсации расходов из-за отмененных рейсов.

https://ria.ru/20220920/zima-1817951284.html

россия

анапа

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), анапа, белгород