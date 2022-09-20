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Как у Брежнева: Елизавете Второй устроили "всемирные похороны"

Как у Брежнева: Елизавете Второй устроили "всемирные похороны" - РИА Новости, 20.09.2022

Как у Брежнева: Елизавете Второй устроили "всемирные похороны"

Церемония похорон британской королевы стала важным политическим событием — и в этом нет ничего удивительного. Из-за того, что Елизавета Вторая оказалась самым... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:00

2022-09-20T08:00

2022-09-20T10:18

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Церемония похорон британской королевы стала важным политическим событием — и в этом нет ничего удивительного. Из-за того, что Елизавета Вторая оказалась самым долгоправившим монархом в новейшей мировой истории, а Британия остается одной из ключевых (и диктующих моду — во всех смыслах этого слова) держав, покойная была, пожалуй, самым известным и узнаваемым человеком на земле. Так что внимание к церемонии прощания с такой личностью было предсказуемо — как и то, что на нее собралось рекордное количество иностранных лидеров.Да, похороны Елизаветы Второй побили все предыдущие рекорды этого своеобразного рейтинга — по количеству глав государств и правительств, решивших лично попрощаться со своим коллегой. Конечно, сама возможность проведения таких "всемирных похорон" появилась только после Второй мировой войны, точнее, даже уже во время правления Елизаветы Второй — когда развитие авиасообщения дало возможность успеть на церемонию прощания из любой точки света. Впрочем, важен был еще и протокол — то есть желание страны приглашать иностранных лидеров. Поэтому в 1952 году на прощании с Георгом Шестым, отцом Елизаветы Второй, было немного глав иностранных государств: приехали в основном европейские монархи, хотя и число стран в мире было в разы меньше, чем сейчас.Первой действительно большой международной церемонией можно считать похороны Сталина — хотя тогда вовсю шла холодная война и в Москву приехали в основном руководители социалистических стран и главы компартий из западного мира. Поэтому первыми полноценными "всемирными похоронами" стала прошедшая спустя десять лет церемония прощания с Джоном Кеннеди, на которую съехались представители как Запада, так и Востока (СССР был представлен первым заместителем Никиты Хрущева Микояном, то есть на достаточно высоком уровне). Вместе с тем к этому времени на мировой карте появились десятки новых независимых государств — африканских и азиатских, а телевидение транслировало все происходящее в прямом эфире. Одновременное пребывание в одном месте столь большого количества мировых лидеров было необычно — и могло сравниться только с Генассамблей ООН, на которой буквально за три года до этого впервые собирались руководители нескольких десятков стран мира.Но "всемирные похороны" не стали обычной практикой — за прошедшие шесть десятилетий можно насчитать буквально несколько подобных случаев. Этому есть две причины. Во-первых, для того чтобы попрощаться с умершим лидером собралось приехать множество его коллег, он должен быть или главой одной из великих держав (а их всего пять), или же чрезвычайно известным и влиятельным лидером. Второе условие — он должен умереть на своем посту, а не в отставке (что сразу же снижает количество прощающихся). Благодаря развитию медицины, уменьшению количества монархий и ограничению по количеству сроков пребывания у власти, два этих условия стали совпадать чрезвычайно редко: в великих державах лидеры редко умирали на своем посту, доживая свой век уже после отставки. Исключений было очень мало. Смерть французского президента Помпиду в 1974-м, кончина Мао в 1976-м и период 1982-1985 годов, когда за два с половиной года ушли из жизни три советских лидера. С Мао прощались вообще без иностранцев, в Париж приехали около пятидесяти глав государств (это были вторые "всемирные похороны" после Кеннеди), а самыми масштабными стали все три московские церемонии.Смерть Леонида Брежнева привела в Москву не только лидеров соцстран и множества государств Западной Европы, Азии и Африки, но и тех, кто в ином случае никогда бы не посетил СССР: вице-президента США Буша (а это было время очередного обострения холодной войны), президента практически воевавшего с нами в Афганистане Пакистана, впервые за 18 лет в Союз приехал высокопоставленный представитель Китая (глава МИД). Не было только Маргарет Тэтчер — но она вскоре "исправилась", прилетев на похороны сначала Андропова, а потом и Черненко.С марта 1985-го главы стран "Большой пятерки" не умирали на своем посту, так что за это время можно вспомнить только две церемонии, попадающие под определение "всемирных похорон": прощание с авторитетным в арабском мире королем Иордании Хусейном в феврале 1999-го (на которые неожиданно приехал даже Борис Ельцин) и многодневные мероприятия, посвященные памяти Нельсона Манделы в декабре 2013-го. Хотя он уже и не был президентом ЮАР, но оставался символом борьбы с апартеидом, и на церемонию приехали действующие главы множества государств.Точно таким же символом (только движения неприсоединения) был и югославский президент маршал Тито, прощание с которым в мае 1980-го собрало, пожалуй, рекордное число глав государств и правительств (и только на похоронах Елизаветы будет больше). Эти похороны стали единственными, на которых присутствовал даже китайский лидер — никогда и никуда больше он не приезжал.Вот и сейчас Китай отправил на церемонию прощания с Елизаветой заместителя председателя Ван Цишаня — достаточно высокий уровень, но не первое лицо. Между тем за несколько дней до этого китайскому послу отказали в допуске на прощание в Вестминстерский дворец, а еще ранее ему был запрещен вход в парламент (в ответ на санкции, введенные Пекином против нескольких депутатов палаты общин). С заместителем Си таких проблем не возникло, но осадочек, конечно, остался.Как и у саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана, который отказался от поездки в Лондон после того, как в британской прессе стали появляться призывы не пускать в страну "убийцу". Саудовскую делегацию в итоге возглавил один из принцев, но в Эр-Рияде при всех связях с новым монархом (а Карл Третий больше десяти раз приезжал в королевство) этот эпизод запомнят очень надолго.Несколько стран вообще не получили приглашение на церемонию похорон. В отношении тех, с которыми у Великобритании нет дипломатических отношений, это понятно. Ну или не признает Лондон венесуэльское и афганское правительство — его право, хорошо бы еще, конечно, золотой запас вернул. А вот неприглашение России стало одной из заметных тем даже в Британии — нас не позвали из-за "нападения" на Украину. Россия (вместе с Белоруссией) не получила приглашение не только для глав государств — на церемонию не позвали даже нашего посла в Лондоне. А это сознательный демарш — наши отношения разрушены, но не разорваны, в состоянии войны мы официально тоже не находимся.То есть мы имеем дело с намеренным пренебрежением Россией — сознательным оскорблением нашего посла, а таким образом и государства. Дело не в нашем отношении к покойной королеве, а в отношениях двух государств, частью которых является и выражение соболезнования в связи со смертью руководителя. Путин, кстати, одним из первых отправил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Елизаветы — и это отметили британские СМИ. А в The Independent даже назвали ее содержание "выходящим за рамки строгих требований протокола" — "по своей формулировке она является образцом приличия". В статье "Владимир Путин должен быть приглашен на похороны королевы" Мэри Дежевски критикует неприглашение как России, так и лично Путина:Это, конечно, наивные рассуждения. Вот, Путин увидел бы "стабильность институтов" и поверил в надежность Британии как посредника, хотя Россия видит, что именно Соединенное Королевство активнее всех выступает за "сокрушение Москвы" и требует от Европы "держать строй". Но Дежевски удивляется двойным стандартам при отборе приглашенных на церемонию похорон:Ответы на вопросы обозревателя The Independent просты: все заявления об озабоченности Британии "демократией в Гонконге" или "правами уйгуров в Китае" нужны просто для геополитического давления на Пекин и не имеют никакого отношения к защите прав человека. Точно так же обстоит дело и с "убийцей" — принцем Мухаммедом, и с "кровавым" Путиным. Лондон использует все методы для борьбы с конкурентами и потенциальными противниками — от дискредитации до приручения, от лести до убийств. Неизменно при этом одно — что бы ни делал Лондон, он продолжает читать мораль, то есть обличать чужие пороки или превозносить собственные добродетели.Тэтчер в свое время отказалась поздравлять Брежнева с 75-летием (из-за Афганистана), но спустя год никому в советском руководстве даже в голову не пришло бы демонстративно отказать британскому послу или делегации из Лондона в присутствии на прощании с генсеком. Потому что "Итонов не кончали", то есть не обучены лицемерию и двойной морали, не приучены даже из похорон делать "большую игру".

https://ria.ru/20220910/britaniya-1815803922.html

https://ria.ru/20220915/mid-1817114359.html

https://ria.ru/20220916/velikobritaniya-1817151289.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220919/britaniya-1817905178.html

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авторы, россия, великобритания, умерла королева елизавета ii, лондон, политика