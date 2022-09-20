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Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России - РИА Новости, 20.09.2022
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Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России
Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России - РИА Новости, 20.09.2022
Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России
До конца октября H&M планирует закрыть примерно 20 торговых точек сети, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T09:34
2022-09-20T09:34
экономика
россия
дальний восток
h&m
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. До конца октября H&amp;M планирует закрыть примерно 20 торговых точек сети, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Компания планирует прекратить работу в городах Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно H&amp;M хочет отказаться от наименее рентабельных магазинов в небольших городах центральной части России, однако этот процесс будет происходить постепенно."По оценкам экспертов, процесс смены арендатора для торговых центров может занять целый год. Освободившиеся площади в Сибири и на Дальнем Востоке могут занять локальные бренды", — утверждает "Ъ".Как пишет издание, фирма, управляющая брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, оценивает расходы на закрытие бизнеса в стране примерно в два миллиарда шведских крон.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&amp;Mauritz (H&amp;M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания временно возобновила работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&amp;M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Ее сеть компании насчитывает около 4700 магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817147351.html
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экономика, россия, дальний восток, h&m
Экономика, Россия, Дальний Восток, H&M
09:34 20.09.2022
 
Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России

"Ъ": H&M закроет около 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. До конца октября H&M планирует закрыть примерно 20 торговых точек сети, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Компания планирует прекратить работу в городах Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно H&M хочет отказаться от наименее рентабельных магазинов в небольших городах центральной части России, однако этот процесс будет происходить постепенно.
"По оценкам экспертов, процесс смены арендатора для торговых центров может занять целый год. Освободившиеся площади в Сибири и на Дальнем Востоке могут занять локальные бренды", — утверждает "Ъ".
Вывеска магазина H&M на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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"Известия": H&M начал поставлять новые коллекции в российские магазины
Как пишет издание, фирма, управляющая брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, оценивает расходы на закрытие бизнеса в стране примерно в два миллиарда шведских крон.

Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания временно возобновила работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".

H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Ее сеть компании насчитывает около 4700 магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокH&M
 
 
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