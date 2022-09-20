https://ria.ru/20220920/podrobnosti-1818041170.html

Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России

Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России - РИА Новости, 20.09.2022

Стали известны подробности закрытия магазинов H&M в России

До конца октября H&M планирует закрыть примерно 20 торговых точек сети, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T09:34

2022-09-20T09:34

2022-09-20T09:34

экономика

россия

дальний восток

h&m

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803151577_0:266:3072:1993_1920x0_80_0_0_2af64c975fdf2c269ece175e2598ff4c.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. До конца октября H&M планирует закрыть примерно 20 торговых точек сети, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.Компания планирует прекратить работу в городах Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно H&M хочет отказаться от наименее рентабельных магазинов в небольших городах центральной части России, однако этот процесс будет происходить постепенно."По оценкам экспертов, процесс смены арендатора для торговых центров может занять целый год. Освободившиеся площади в Сибири и на Дальнем Востоке могут занять локальные бренды", — утверждает "Ъ".Как пишет издание, фирма, управляющая брендами Monki, Weekday, Cos, Other Stories и Cheap Monday, оценивает расходы на закрытие бизнеса в стране примерно в два миллиарда шведских крон.Крупная мировая сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) в середине июля объявила об уходе с российского рынка, на котором работала с 2009 года. Компания временно возобновила работу магазинов для продажи остатков. Так, 2 августа открылись магазины в торговых центрах "Метрополис" и "Авиапарк".H&M была основана в 1947 году в Швеции. Компания производит и продает одежду. Ее сеть компании насчитывает около 4700 магазинов на 75 мировых рынках, штат сотрудников — около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817147351.html

https://realty.ria.ru/20220919/magaziny-1817858923.html

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, дальний восток, h&m