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Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20% - РИА Новости, 20.09.2022
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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818084125.html
Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20%
Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20% - РИА Новости, 20.09.2022
Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20%
Общая сумма выделенных средств для предприятий Ивановской области на развитие производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестпроектов с января... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T11:52
2022-09-20T11:52
ивановская область
станислав воскресенский
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. Общая сумма выделенных средств для предприятий Ивановской области на развитие производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестпроектов с января по август 2022 года составила более 1,6 миллиарда рублей, это на 20% больше, чем в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По линии Минпромторга России предприятиям легкой промышленности Ивановской области выделены средства в размере более 750 миллионов рублей. В том числе они направлены на получение единовременной скидки в размере 50% цены приобретаемого оборудования при уплате авансового лизингового платежа", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что одобрено пять заявок от предприятий региона на сумму более 540 миллионов рублей, среди получивших поддержку – компании "Блэкрам", "Унтекс Родники", "Родники-Текстиль", "Ивмашторг", "МИРтекс".Ранее задачу по максимальному использованию мер поддержки на федеральном уровне поставил губернатор Станислав Воскресенский. "На федеральном уровне создано много механизмов поддержки предпринимательства, поэтому надо максимально задействовать эти возможности", - привели в пресс-службе слова губернатора.При содействии Минпромторга пять предприятий получили субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Сумма оказываемой поддержки составила более 210 миллионов рублей. По линии Фонда развития промышленности профинансированы три проекта из Ивановской области. Общая сумма составила 919 миллионов рублей для компаний "Профессионал", "Верхневолжский СМЦ" и "Фотопринт-Иваново".
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станислав воскресенский, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
11:52 20.09.2022
 

Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20%

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. Общая сумма выделенных средств для предприятий Ивановской области на развитие производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестпроектов с января по август 2022 года составила более 1,6 миллиарда рублей, это на 20% больше, чем в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"По линии Минпромторга России предприятиям легкой промышленности Ивановской области выделены средства в размере более 750 миллионов рублей. В том числе они направлены на получение единовременной скидки в размере 50% цены приобретаемого оборудования при уплате авансового лизингового платежа", - сказал собеседник агентства.
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Ивановской области одобрили два инфраструктурных кредита на развитие
Он добавил, что одобрено пять заявок от предприятий региона на сумму более 540 миллионов рублей, среди получивших поддержку – компании "Блэкрам", "Унтекс Родники", "Родники-Текстиль", "Ивмашторг", "МИРтекс".
Ранее задачу по максимальному использованию мер поддержки на федеральном уровне поставил губернатор Станислав Воскресенский. "На федеральном уровне создано много механизмов поддержки предпринимательства, поэтому надо максимально задействовать эти возможности", - привели в пресс-службе слова губернатора.
При содействии Минпромторга пять предприятий получили субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Сумма оказываемой поддержки составила более 210 миллионов рублей. По линии Фонда развития промышленности профинансированы три проекта из Ивановской области. Общая сумма составила 919 миллионов рублей для компаний "Профессионал", "Верхневолжский СМЦ" и "Фотопринт-Иваново".
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийФонд развития промышленностиМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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