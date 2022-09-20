https://ria.ru/20220920/podderzhka-1818084125.html

Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20%

Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20% - РИА Новости, 20.09.2022

Федеральная поддержка ивановских компаний за 8 месяцев выросла на 20%

Общая сумма выделенных средств для предприятий Ивановской области на развитие производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестпроектов с января... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T11:52

2022-09-20T11:52

2022-09-20T11:52

ивановская область

станислав воскресенский

фонд развития промышленности

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ИВАНОВО, 20 сен – РИА Новости. Общая сумма выделенных средств для предприятий Ивановской области на развитие производств, модернизации оборудования и реализации новых инвестпроектов с января по август 2022 года составила более 1,6 миллиарда рублей, это на 20% больше, чем в 2021 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."По линии Минпромторга России предприятиям легкой промышленности Ивановской области выделены средства в размере более 750 миллионов рублей. В том числе они направлены на получение единовременной скидки в размере 50% цены приобретаемого оборудования при уплате авансового лизингового платежа", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что одобрено пять заявок от предприятий региона на сумму более 540 миллионов рублей, среди получивших поддержку – компании "Блэкрам", "Унтекс Родники", "Родники-Текстиль", "Ивмашторг", "МИРтекс".Ранее задачу по максимальному использованию мер поддержки на федеральном уровне поставил губернатор Станислав Воскресенский. "На федеральном уровне создано много механизмов поддержки предпринимательства, поэтому надо максимально задействовать эти возможности", - привели в пресс-службе слова губернатора.При содействии Минпромторга пять предприятий получили субсидии на возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Сумма оказываемой поддержки составила более 210 миллионов рублей. По линии Фонда развития промышленности профинансированы три проекта из Ивановской области. Общая сумма составила 919 миллионов рублей для компаний "Профессионал", "Верхневолжский СМЦ" и "Фотопринт-Иваново".

https://ria.ru/20220729/kredity-1805843553.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)