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Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке - РИА Новости, 20.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220920/pitt-1818164186.html
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке - РИА Новости, 20.09.2022
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке
Брэд Питт впервые представил свои скульптуры, сообщает The Guardian. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:58
2022-09-20T15:58
культура
новости культуры
брэд питт (уильям бредли)
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финляндия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Брэд Питт впервые представил свои скульптуры, сообщает The Guardian.Произведения голливудского актера демонстрируются на выставке Томаса Хаусиго в Художественном музее Сары Хилден в третьем по величине городе Финляндии Тампере.В экспозиции девять работ Питта, в том числе гипсовое панно, на котором изображена сцена со стрельбой, и серия силиконовых скульптур в форме домов. "Для меня это о саморефлексии. Речь о том, где я ошибся в отношениях, где я оступился, в чем замешан. Это все родилось из того, что я называю радикальной инвентаризацией себя, действительно жестокой честности с собой и принятия во внимание тех, кого я мог обидеть, моментов, которые я просто неправильно понял", — объясняет звезда кино.Актер попробовал свои силы в гончарном деле после развода с Анджелиной Джоли. Он проводил по 15 часов в сутки в студии Хаусиго в Лос-Анджелесе в 2017 году.Также на выставке представлены работы музыканта Ника Кейва.
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новости культуры, брэд питт (уильям бредли), знаменитости, звезды, анджелина джоли (войт), финляндия, тампере, лос-анджелес, ник кейв
Культура, Новости культуры, Брэд Питт (Уильям Бредли), Знаменитости, звезды, Анджелина Джоли (Войт), Финляндия, Тампере, Лос-Анджелес, Ник Кейв
15:58 20.09.2022
 
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке

Брэд Питт впервые представил свои скульптуры на выставке в Финляндии

© AFP 2022 / Jussi KoivunenМузыкант Ник Кейв, художник Томас Хаусаго и актер Брэд Питт перед открытием выставки в Художественном музее Сары Хилден в Финляндии
Музыкант Ник Кейв, художник Томас Хаусаго и актер Брэд Питт перед открытием выставки в Художественном музее Сары Хилден в Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / Jussi Koivunen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Брэд Питт впервые представил свои скульптуры, сообщает The Guardian.
Произведения голливудского актера демонстрируются на выставке Томаса Хаусиго в Художественном музее Сары Хилден в третьем по величине городе Финляндии Тампере.
В экспозиции девять работ Питта, в том числе гипсовое панно, на котором изображена сцена со стрельбой, и серия силиконовых скульптур в форме домов.
"Для меня это о саморефлексии. Речь о том, где я ошибся в отношениях, где я оступился, в чем замешан. Это все родилось из того, что я называю радикальной инвентаризацией себя, действительно жестокой честности с собой и принятия во внимание тех, кого я мог обидеть, моментов, которые я просто неправильно понял", — объясняет звезда кино.
Актер попробовал свои силы в гончарном деле после развода с Анджелиной Джоли. Он проводил по 15 часов в сутки в студии Хаусиго в Лос-Анджелесе в 2017 году.
Также на выставке представлены работы музыканта Ника Кейва.
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КультураНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)ЗнаменитостизвездыАнджелина Джоли (Войт)ФинляндияТампереЛос-АнджелесНик Кейв
 
 
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