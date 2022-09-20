https://ria.ru/20220920/pitt-1818164186.html
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке - РИА Новости, 20.09.2022
Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке
Брэд Питт впервые представил свои скульптуры, сообщает The Guardian. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:58
2022-09-20T15:58
2022-09-20T15:58
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Брэд Питт впервые представил свои скульптуры, сообщает The Guardian.Произведения голливудского актера демонстрируются на выставке Томаса Хаусиго в Художественном музее Сары Хилден в третьем по величине городе Финляндии Тампере.В экспозиции девять работ Питта, в том числе гипсовое панно, на котором изображена сцена со стрельбой, и серия силиконовых скульптур в форме домов. "Для меня это о саморефлексии. Речь о том, где я ошибся в отношениях, где я оступился, в чем замешан. Это все родилось из того, что я называю радикальной инвентаризацией себя, действительно жестокой честности с собой и принятия во внимание тех, кого я мог обидеть, моментов, которые я просто неправильно понял", — объясняет звезда кино.Актер попробовал свои силы в гончарном деле после развода с Анджелиной Джоли. Он проводил по 15 часов в сутки в студии Хаусиго в Лос-Анджелесе в 2017 году.Также на выставке представлены работы музыканта Ника Кейва.
https://ria.ru/20220907/vystavka-1815090268.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брэд Питт представил свои скульптуры на выставке
Брэд Питт впервые представил свои скульптуры на выставке в Финляндии