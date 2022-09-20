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Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе - РИА Новости, 20.09.2022
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Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе
Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе - РИА Новости, 20.09.2022
Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе
Визит делегации конгресса США в Армению планировался еще до вспышки боевых действий, но послал сигнал решительной поддержки этой страны перед лицом... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T00:10
2022-09-20T00:10
в мире
нэнси пелоси
армения
азербайджан
конгресс сша
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Визит делегации конгресса США в Армению планировался еще до вспышки боевых действий, но послал сигнал решительной поддержки этой страны перед лицом "азербайджанского наступления", говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.Пелоси 17-19 сентября совершила визит в Армению, где встретилась с высокопоставленными лицами, в том числе с премьером Николом Пашиняном. От имени американского конгресса она осудила атаки Азербайджана против Армении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
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в мире, нэнси пелоси, армения, азербайджан, конгресс сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Нэнси Пелоси, Армения, Азербайджан, Конгресс США, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
00:10 20.09.2022
 
Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе

Спикер палаты представителей Пелоси: визит в Армению планировался до обострения на границе

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Визит делегации конгресса США в Армению планировался еще до вспышки боевых действий, но послал сигнал решительной поддержки этой страны перед лицом "азербайджанского наступления", говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.
"На встречах в Ереване, столице (Армении), мы передали послание решительной поддержки демократии и безопасности Армении, особенно после азербайджанского наступления против Армении. Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября", - говорится в заявлении.
Пелоси 17-19 сентября совершила визит в Армению, где встретилась с высокопоставленными лицами, в том числе с премьером Николом Пашиняном. От имени американского конгресса она осудила атаки Азербайджана против Армении.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

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В миреНэнси ПелосиАрменияАзербайджанКонгресс СШАСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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