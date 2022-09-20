https://ria.ru/20220920/pelosi-1818008723.html

Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе

Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе - РИА Новости, 20.09.2022

Пелоси заявила, что визит в Армению планировался до обострения на границе

Визит делегации конгресса США в Армению планировался еще до вспышки боевых действий, но послал сигнал решительной поддержки этой страны перед лицом... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T00:10

2022-09-20T00:10

2022-09-20T00:10

в мире

нэнси пелоси

армения

азербайджан

конгресс сша

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Визит делегации конгресса США в Армению планировался еще до вспышки боевых действий, но послал сигнал решительной поддержки этой страны перед лицом "азербайджанского наступления", говорится в заявлении спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.Пелоси 17-19 сентября совершила визит в Армению, где встретилась с высокопоставленными лицами, в том числе с премьером Николом Пашиняном. От имени американского конгресса она осудила атаки Азербайджана против Армении.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.

https://ria.ru/20220919/vizit-1817804945.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, нэнси пелоси, армения, азербайджан, конгресс сша, ситуация на армяно-азербайджанской границе