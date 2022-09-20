https://ria.ru/20220920/otoplenie-1818285754.html

В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления

В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления - РИА Новости, 20.09.2022

В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления

В рамках экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а его температура будет... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T21:24

2022-09-20T21:24

2022-09-20T21:24

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ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. В рамках экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а его температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов Цельсия, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала."В связи с нынешней сложной ситуацией с энергоресурсами правительство обратилось к населению и предпринимателям с призывом экономить тепло. Понятно, что сами власти должны идти примером в этих мерах. Мы должны экономить и с отоплением, и с освещением. О том, какие меры будут приняты в правительственных зданиях, мы сообщим послезавтра. Но уже сегодня могу сказать о том, что предпринимает в этом отношении руководство парламента. В частности, в его помещениях система отопления будет функционировать на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а ее температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов", - сказал Фиала.При этом премьер не без юмора предположил, что снижение температуры в помещениях парламента может попутно остудить пыл наиболее рьяных ораторов, затягивающих порой заседания до поздней ночи.При этом Фиала напомнил о принятом несколько дней назад кабмином в рамках борьбы с ростом цен на энергоресурсы решении о максимальных ценах на газ и электричество для населения, индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, а также о выделении значительных средств для поддержки крупных фирм и предприятий. Это решение уже одобрили обе палаты парламента, ожидается, что свою подпись под этим постановлением в ближайшие дни поставит президент республики Милош Земан.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220919/chekhiya-1817748219.html

https://ria.ru/20220916/stsenariy-1817467641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петр фиала, милош земан, владимир путин, россия, украина, парламент чехии, чехия