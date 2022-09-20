https://ria.ru/20220920/otoplenie-1818285754.html
В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления
В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления - РИА Новости, 20.09.2022
В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления
В рамках экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а его температура будет... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T21:24
2022-09-20T21:24
2022-09-20T21:24
в мире
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ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. В рамках экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а его температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов Цельсия, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала."В связи с нынешней сложной ситуацией с энергоресурсами правительство обратилось к населению и предпринимателям с призывом экономить тепло. Понятно, что сами власти должны идти примером в этих мерах. Мы должны экономить и с отоплением, и с освещением. О том, какие меры будут приняты в правительственных зданиях, мы сообщим послезавтра. Но уже сегодня могу сказать о том, что предпринимает в этом отношении руководство парламента. В частности, в его помещениях система отопления будет функционировать на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а ее температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов", - сказал Фиала.При этом премьер не без юмора предположил, что снижение температуры в помещениях парламента может попутно остудить пыл наиболее рьяных ораторов, затягивающих порой заседания до поздней ночи.При этом Фиала напомнил о принятом несколько дней назад кабмином в рамках борьбы с ростом цен на энергоресурсы решении о максимальных ценах на газ и электричество для населения, индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, а также о выделении значительных средств для поддержки крупных фирм и предприятий. Это решение уже одобрили обе палаты парламента, ожидается, что свою подпись под этим постановлением в ближайшие дни поставит президент республики Милош Земан.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, петр фиала, милош земан, владимир путин, россия, украина, парламент чехии, чехия
В мире, Петр Фиала, Милош Земан, Владимир Путин, Россия, Украина, Парламент Чехии, Чехия
В здании парламента Чехии сократят время и температуру отопления
Отопление в здании парламента Чехии сократят на два часа и снизят до 20 градусов
ПРАГА, 20 сен – РИА Новости. В рамках экономии энергоресурсов отопление в здании парламента Чехии будет длиться на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а его температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов Цельсия, сообщил во вторник журналистам премьер Петр Фиала.
"В связи с нынешней сложной ситуацией с энергоресурсами правительство обратилось к населению и предпринимателям с призывом экономить тепло. Понятно, что сами власти должны идти примером в этих мерах. Мы должны экономить и с отоплением, и с освещением. О том, какие меры будут приняты в правительственных зданиях, мы сообщим послезавтра. Но уже сегодня могу сказать о том, что предпринимает в этом отношении руководство парламента. В частности, в его помещениях система отопления будет функционировать на 2 часа меньше, чем прежде, с 7 до 17 часов, а ее температура будет снижена с 23 до 20 градусов, а в коридорах – до 15 градусов", - сказал Фиала.
При этом премьер не без юмора предположил, что снижение температуры в помещениях парламента может попутно остудить пыл наиболее рьяных ораторов, затягивающих порой заседания до поздней ночи.
При этом Фиала напомнил о принятом несколько дней назад кабмином в рамках борьбы с ростом цен на энергоресурсы решении о максимальных ценах на газ и электричество для населения, индивидуальных предпринимателей и ряда учреждений, в частности, школ, а также о выделении значительных средств для поддержки крупных фирм и предприятий. Это решение уже одобрили обе палаты парламента, ожидается, что свою подпись под этим постановлением в ближайшие дни поставит президент республики Милош Земан
.
После начала российской спецоперации на Украине
страны Запада начали вводить санкции против РФ
, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.