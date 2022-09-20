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В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах - РИА Новости, 20.09.2022
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В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах
В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах - РИА Новости, 20.09.2022
В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах
Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T20:50
2022-09-20T20:50
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европа
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне энергетического кризиса в Европе, говорится в сообщении регионального правительства."В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой – снизит затраты госсектора на электроэнергию", - говорится в заявлении регионального правительства.При этом власти пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.Ожидается, что экономия составит порядка 400 тысяч евро в год.Ранее сообщалось, что бельгийские власти намерены отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
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в мире, бельгия, европа
В мире, Бельгия, Европа
20:50 20.09.2022
 
В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах

В Бельгии после 22:00 отключают освещение на автотрассах для экономии электроэнергии

© AFP 2022 / John ThysПробка на дороге в Бельгии
Пробка на дороге в Бельгии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© AFP 2022 / John Thys
Пробка на дороге в Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне энергетического кризиса в Европе, говорится в сообщении регионального правительства.
"В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой – снизит затраты госсектора на электроэнергию", - говорится в заявлении регионального правительства.
Атомная электростанция Дул в Бельгии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 08:00
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При этом власти пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.
Ожидается, что экономия составит порядка 400 тысяч евро в год.
Ранее сообщалось, что бельгийские власти намерены отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление.
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