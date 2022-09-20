https://ria.ru/20220920/osveschenie-1818277436.html

В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах

В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах - РИА Новости, 20.09.2022

В Бельгии начали отключать освещение на автотрассах

Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T20:50

2022-09-20T20:50

2022-09-20T20:50

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Власти Валлонского региона Бельгии начали отключать освещение на автотрассах после 22:00 (23.00 мск), чтобы снизить потребление электроэнергии на фоне энергетического кризиса в Европе, говорится в сообщении регионального правительства."В контексте экономического кризиса эта мера преследует снижение потребления электроэнергии в Валлонском регионе с одной стороны, с другой – снизит затраты госсектора на электроэнергию", - говорится в заявлении регионального правительства.При этом власти пообещали сохранить освещение на опасных участках автотрасс, особенно на съездах.Ожидается, что экономия составит порядка 400 тысяч евро в год.Ранее сообщалось, что бельгийские власти намерены отключать ночное освещение госучреждений, сократить затраты на отопление.

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бельгия, европа