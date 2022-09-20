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России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин
России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:39
2022-09-20T15:02
россия
экономика
владимир путин
импортозамещение
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки производства, не снижая при этом качества, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", - сказал Путин в ходе совещания по ОПК.Он отметил, что есть другие сферы, где стопроцентное импортозамещение не нужно и "не так важно"."А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства"­, - подчеркнул Путин.
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россия, экономика, владимир путин, импортозамещение
Россия, Экономика, Владимир Путин, Импортозамещение
14:39 20.09.2022 (обновлено: 15:02 20.09.2022)
 
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин

Путин: России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК без снижения качества техники

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки производства, не снижая при этом качества, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", - сказал Путин в ходе совещания по ОПК.
Он отметил, что есть другие сферы, где стопроцентное импортозамещение не нужно и "не так важно".
"А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства"­, - подчеркнул Путин.

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РоссияЭкономикаВладимир ПутинИмпортозамещение
 
 
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