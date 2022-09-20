https://ria.ru/20220920/opk-1818150566.html

России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин

России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин

России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:39

2022-09-20T14:39

2022-09-20T15:02

россия

экономика

владимир путин

импортозамещение

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки производства, не снижая при этом качества, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", - сказал Путин в ходе совещания по ОПК.Он отметил, что есть другие сферы, где стопроцентное импортозамещение не нужно и "не так важно"."А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства"­, - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, импортозамещение