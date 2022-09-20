https://ria.ru/20220920/opk-1818150566.html
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин
России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:39
2022-09-20T14:39
2022-09-20T15:02
россия
экономика
владимир путин
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки производства, не снижая при этом качества, заявил президент России Владимир Путин."Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", - сказал Путин в ходе совещания по ОПК.Он отметил, что есть другие сферы, где стопроцентное импортозамещение не нужно и "не так важно"."А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20220920/putin-1818153048.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин, импортозамещение
Россия, Экономика, Владимир Путин, Импортозамещение
14:39 20.09.2022 (обновлено: 15:02 20.09.2022)
России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК, заявил Путин
Путин: России нужно стопроцентное импортозамещение в ОПК без снижения качества техники
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. России нужно стопроцентное импортозамещение в сфере оборонно-промышленного комплекса, поэтому нужно нарастить производственные возможности, сократить сроки производства, не снижая при этом качества, заявил президент России Владимир Путин.
"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", - сказал Путин в ходе совещания по ОПК.
Он отметил, что есть другие сферы, где стопроцентное импортозамещение не нужно и "не так важно".
"А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства", - подчеркнул Путин.