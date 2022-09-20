https://ria.ru/20220920/opk-1818150465.html
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки - РИА Новости, 20.09.2022
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки
Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:39
2022-09-20T14:39
2022-09-20T15:16
владимир путин
россия
безопасность
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность против националистических формирований, а также помогает минимизировать потери среди личного состава. Кроме того, президент призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и по необходимости модернизировать их. Он также подчеркнул важность полного импортозамещения в этой сфере."Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — подчеркнул Путин.Президент также отметил необходимость изучения западной военной техники, применяемой на Украине. По его словам, это может поспособствовать улучшению отечественного вооружения, при этом делать это нужно максимально быстро и эффективно.
https://ria.ru/20220920/opk-1818149047.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_e6cc608ae8edba9b12de689d2899ec85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, украина
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Украина
14:39 20.09.2022 (обновлено: 15:16 20.09.2022)
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки
Путин приказал ОПК обеспечить поставки средств поражения в войска в кратчайшие сроки
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.
"Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения", — сказал он.
Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине
. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность против националистических формирований, а также помогает минимизировать потери среди личного состава.
Кроме того, президент призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и по необходимости модернизировать их. Он также подчеркнул важность полного импортозамещения в этой сфере.
"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — подчеркнул Путин.
Президент также отметил необходимость изучения западной военной техники, применяемой на Украине. По его словам, это может поспособствовать улучшению отечественного вооружения, при этом делать это нужно максимально быстро и эффективно.