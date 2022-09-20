https://ria.ru/20220920/opk-1818150465.html

Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки

Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки - РИА Новости, 20.09.2022

Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки

Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:39

2022-09-20T14:39

2022-09-20T15:16

владимир путин

россия

безопасность

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783086041_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_c0160dfa302d9470b236333ee7c58e08.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность против националистических формирований, а также помогает минимизировать потери среди личного состава. Кроме того, президент призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и по необходимости модернизировать их. Он также подчеркнул важность полного импортозамещения в этой сфере."Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — подчеркнул Путин.Президент также отметил необходимость изучения западной военной техники, применяемой на Украине. По его словам, это может поспособствовать улучшению отечественного вооружения, при этом делать это нужно максимально быстро и эффективно.

https://ria.ru/20220920/opk-1818149047.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, безопасность, украина