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Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки - РИА Новости, 20.09.2022
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки
Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:39
2022-09-20T15:16
владимир путин
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность против националистических формирований, а также помогает минимизировать потери среди личного состава. Кроме того, президент призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и по необходимости модернизировать их. Он также подчеркнул важность полного импортозамещения в этой сфере."Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — подчеркнул Путин.Президент также отметил необходимость изучения западной военной техники, применяемой на Украине. По его словам, это может поспособствовать улучшению отечественного вооружения, при этом делать это нужно максимально быстро и эффективно.
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владимир путин, россия, безопасность, украина
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Украина
14:39 20.09.2022 (обновлено: 15:16 20.09.2022)
 
Путин приказал обеспечить поставки вооружений в войска в кратчайшие сроки

Путин приказал ОПК обеспечить поставки средств поражения в войска в кратчайшие сроки

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Организации оборонно-промышленного комплекса должны в срочном порядке обеспечить поставки оружия и техники в войска, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ОПК.

"Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средств поражения", — сказал он.

Глава государства уточнил, что в первую очередь речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. При этом он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность против националистических формирований, а также помогает минимизировать потери среди личного состава.
Кроме того, президент призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и по необходимости модернизировать их. Он также подчеркнул важность полного импортозамещения в этой сфере.
"Необходимо решить и проблему своевременного и полного обеспечения предприятий ОПК отечественными материалами. Сфера ОПК — это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы", — подчеркнул Путин.
Президент также отметил необходимость изучения западной военной техники, применяемой на Украине. По его словам, это может поспособствовать улучшению отечественного вооружения, при этом делать это нужно максимально быстро и эффективно.

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