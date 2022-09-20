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Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК
Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:37
2022-09-20T14:49
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.По его словам, многое для достижения этой задачи уже сделано.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
14:37 20.09.2022 (обновлено: 14:49 20.09.2022)
 
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК

Путин призвал наращивать производственные мощности некоторых предприятий ОПК

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин.
"Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.
По его словам, многое для достижения этой задачи уже сделано.

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