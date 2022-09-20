https://ria.ru/20220920/opk-1818149729.html

Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК

Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК - РИА Новости, 20.09.2022

Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК

Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:37

2022-09-20T14:37

2022-09-20T14:49

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.По его словам, многое для достижения этой задачи уже сделано.

https://ria.ru/20220920/opk-1818150465.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин