https://ria.ru/20220920/opk-1818149729.html
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК
Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:37
2022-09-20T14:37
2022-09-20T14:49
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Надо нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК, сообщил президент России Владимир Путин."Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их", - сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.По его словам, многое для достижения этой задачи уже сделано.
https://ria.ru/20220920/opk-1818150465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
14:37 20.09.2022 (обновлено: 14:49 20.09.2022)
Путин призвал наращивать мощности предприятий ОПК
Путин призвал наращивать производственные мощности некоторых предприятий ОПК