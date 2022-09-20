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Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
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Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:37
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владимир путин
россия
безопасность
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.Путин отмети, что "представители сами выезжают буквально на передовую"."И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий", - сказал глава государства.
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владимир путин, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК)
14:37 20.09.2022 (обновлено: 15:24 20.09.2022)
 
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин

Путин: предприятия ОПК перестраивают производство, отправляются в командировки в "поле"

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями предприятий ОПК России
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями предприятий ОПК России - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководителями предприятий ОПК России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин.
"Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.
Путин отмети, что "представители сами выезжают буквально на передовую".
"И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий", - сказал глава государства.

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