https://ria.ru/20220920/opk-1818149541.html

Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин

Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин - РИА Новости, 20.09.2022

Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин

Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:37

2022-09-20T14:37

2022-09-20T15:24

владимир путин

россия

безопасность

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Предприятия ОПК в нынешних условиях перестраивают производство, сами отправляются в командировки на передовую, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий", - сказал он на совещании с руководителями предприятий ОПК.Путин отмети, что "представители сами выезжают буквально на передовую"."И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20220920/opk-1818149729.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, безопасность, оборонно-промышленный комплекс россии (опк)