https://ria.ru/20220920/opk-1818149047.html
Путин отметил вклад ОПК в укрепление России
Путин отметил вклад ОПК в укрепление России - РИА Новости, 20.09.2022
Путин отметил вклад ОПК в укрепление России
Оборонная промышленность вносит большой вклад в укрепление безопасности России, при этом продолжает занимать прочные позиции на мировых рынках вооружения:... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:36
2022-09-20T14:36
2022-09-20T15:25
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оборонная промышленность вносит большой вклад в укрепление безопасности России, при этом продолжает занимать прочные позиции на мировых рынках вооружения: только за шесть месяцев 2022 года РФ поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК."Благодаря таланту, энергии конструктов, инженеров, рабочих, их ответственному отношению к поставленным задачам наша оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление, повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения. Только за 6 месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов", - сообщил Путин.Ранее президент РФ поздравил всех работников ОПК с прошедшим 19 сентября Днем оружейника. Путин поблагодарил их за добросовестный труд и за служение России и народу страны.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
14:36 20.09.2022 (обновлено: 15:25 20.09.2022)
Путин отметил вклад ОПК в укрепление России
Путин заявил, что ОПК вносит большой вклад в укрепление российской армии и флота
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Оборонная промышленность вносит большой вклад в укрепление безопасности России, при этом продолжает занимать прочные позиции на мировых рынках вооружения: только за шесть месяцев 2022 года РФ поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.
"Благодаря таланту, энергии конструктов, инженеров, рабочих, их ответственному отношению к поставленным задачам наша оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в обновление, повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружения. Только за 6 месяцев текущего года, несмотря на все обстоятельства, о которых все хорошо знают, наша промышленность поставила зарубежным партнерам военной продукции на сумму свыше 6 млрд долларов", - сообщил Путин.
Ранее президент РФ поздравил всех работников ОПК с прошедшим 19 сентября Днем оружейника. Путин поблагодарил их за добросовестный труд и за служение России и народу страны.