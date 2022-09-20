https://ria.ru/20220920/opk-1818147445.html

Путин проводит совещание по развитию ОПК

Путин проводит совещание по развитию ОПК - РИА Новости, 20.09.2022

Путин проводит совещание по развитию ОПК

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК, во время приветственного слова глава государства поздравил всех... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T14:33

2022-09-20T14:33

2022-09-20T14:40

владимир путин

общество

михаил мишустин

россия

день оружейника

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК, во время приветственного слова глава государства поздравил всех работников отрасли с прошедшим 19 сентября Днем оружейника."Вчера в нашей стране отмечался День оружейника, и я хочу от души поздравить вас и всех работников отечественного ОПК с профессиональным праздником, поблагодарить за добросовестный труд, за преданность большому и очень важному делу, которому вы посвятили всю свою жизнь, за служение России и нашему народу", - сказал Путин.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что они делают все, чтобы российская армия надежно охраняла мир и покой на земле.

https://ria.ru/20220919/nagrazhdenie-1817894561.html

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владимир путин, общество, михаил мишустин, россия, день оружейника