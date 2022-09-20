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Путин проводит совещание по развитию ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
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Путин проводит совещание по развитию ОПК
Путин проводит совещание по развитию ОПК - РИА Новости, 20.09.2022
Путин проводит совещание по развитию ОПК
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК, во время приветственного слова глава государства поздравил всех... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T14:33
2022-09-20T14:40
владимир путин
общество
михаил мишустин
россия
день оружейника
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК, во время приветственного слова глава государства поздравил всех работников отрасли с прошедшим 19 сентября Днем оружейника."Вчера в нашей стране отмечался День оружейника, и я хочу от души поздравить вас и всех работников отечественного ОПК с профессиональным праздником, поблагодарить за добросовестный труд, за преданность большому и очень важному делу, которому вы посвятили всю свою жизнь, за служение России и нашему народу", - сказал Путин.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что они делают все, чтобы российская армия надежно охраняла мир и покой на земле.
https://ria.ru/20220919/nagrazhdenie-1817894561.html
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владимир путин, общество, михаил мишустин, россия, день оружейника
Владимир Путин, Общество, Михаил Мишустин, Россия, День оружейника
14:33 20.09.2022 (обновлено: 14:40 20.09.2022)
 
Путин проводит совещание по развитию ОПК

Путин проводит совещание по развитию оборонно-промышленного комплекса

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание с руководителями предприятий ОПК, во время приветственного слова глава государства поздравил всех работников отрасли с прошедшим 19 сентября Днем оружейника.
"Вчера в нашей стране отмечался День оружейника, и я хочу от души поздравить вас и всех работников отечественного ОПК с профессиональным праздником, поблагодарить за добросовестный труд, за преданность большому и очень важному делу, которому вы посвятили всю свою жизнь, за служение России и нашему народу", - сказал Путин.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских оружейников с профессиональным праздником, отметив, что они делают все, чтобы российская армия надежно охраняла мир и покой на земле.
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 15:56Тульская область
В Туле наградили сотрудников оборонных предприятий
 
Владимир ПутинОбществоМихаил МишустинРоссияДень оружейника
 
 
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