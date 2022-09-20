https://ria.ru/20220920/operator-1818202834.html

РЭЦ официально стал оператором государственной программы "Сделано в России"

РЭЦ официально стал оператором государственной программы "Сделано в России" - РИА Новости, 20.09.2022

РЭЦ официально стал оператором государственной программы "Сделано в России"

Правительство РФ закрепило за Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) право быть оператором государственной программы "Сделано в России",... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T16:37

2022-09-20T16:37

2022-09-20T16:37

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

михаил мишустин

вероника никишина

экономика

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило за Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) право быть оператором государственной программы "Сделано в России", соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство России закрепило правила использования Российским экспортным центром знака соответствия "Сделано в России" ("птичка") и право быть оператором государственной программы "Сделано в России". Документ закрепляет за РЭЦ полномочия по проведению добровольной сертификации, а также по организации мероприятий, направленных на повышение узнаваемости знака "Сделано в России", - говорится в сообщении центра.Это позволит повысить информированность экспортеров и сделает товарный знак "Сделано в России" еще более узнаваемым в стране и за ее пределами."В этом году мы перезапускаем программу "Сделано в России", потому что спрос на национальный бренд высок и со стороны компаний, и со стороны потребителей. Постановление поможет нам в процессе перенастройки и взаимодействия с нашими партнерами, в том числе из министерств и ведомств, а также из бизнес-сообщества", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Кроме того, документ устраняет риски злоупотреблений использования "Сделано в России", которые являются неохраняемой частью зарегистрированного РЭЦ товарного знака. Эти риски могут сказаться на доверии потребителей и партнеров к товарам, на которые нанесен знак "Сделано в России".

https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), михаил мишустин, вероника никишина, экономика, россия