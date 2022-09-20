https://ria.ru/20220920/operator-1818202834.html
РЭЦ официально стал оператором государственной программы "Сделано в России"
РЭЦ официально стал оператором государственной программы "Сделано в России" - РИА Новости, 20.09.2022
РЭЦ официально стал оператором государственной программы "Сделано в России"
Правительство РФ закрепило за Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) право быть оператором государственной программы "Сделано в России",... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T16:37
2022-09-20T16:37
2022-09-20T16:37
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
михаил мишустин
вероника никишина
экономика
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило за Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) право быть оператором государственной программы "Сделано в России", соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин."Правительство России закрепило правила использования Российским экспортным центром знака соответствия "Сделано в России" ("птичка") и право быть оператором государственной программы "Сделано в России". Документ закрепляет за РЭЦ полномочия по проведению добровольной сертификации, а также по организации мероприятий, направленных на повышение узнаваемости знака "Сделано в России", - говорится в сообщении центра.Это позволит повысить информированность экспортеров и сделает товарный знак "Сделано в России" еще более узнаваемым в стране и за ее пределами."В этом году мы перезапускаем программу "Сделано в России", потому что спрос на национальный бренд высок и со стороны компаний, и со стороны потребителей. Постановление поможет нам в процессе перенастройки и взаимодействия с нашими партнерами, в том числе из министерств и ведомств, а также из бизнес-сообщества", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Кроме того, документ устраняет риски злоупотреблений использования "Сделано в России", которые являются неохраняемой частью зарегистрированного РЭЦ товарного знака. Эти риски могут сказаться на доверии потребителей и партнеров к товарам, на которые нанесен знак "Сделано в России".
https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), михаил мишустин, вероника никишина, экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Михаил Мишустин, Вероника Никишина, Экономика, Россия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило за Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) право быть оператором государственной программы "Сделано в России", соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство России закрепило правила использования Российским экспортным центром знака соответствия "Сделано в России" ("птичка") и право быть оператором государственной программы "Сделано в России". Документ закрепляет за РЭЦ полномочия по проведению добровольной сертификации, а также по организации мероприятий, направленных на повышение узнаваемости знака "Сделано в России", - говорится в сообщении центра.
Это позволит повысить информированность экспортеров и сделает товарный знак "Сделано в России" еще более узнаваемым в стране и за ее пределами.
"В этом году мы перезапускаем программу "Сделано в России", потому что спрос на национальный бренд высок и со стороны компаний, и со стороны потребителей. Постановление поможет нам в процессе перенастройки и взаимодействия с нашими партнерами, в том числе из министерств и ведомств, а также из бизнес-сообщества", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина
.
Кроме того, документ устраняет риски злоупотреблений использования "Сделано в России", которые являются неохраняемой частью зарегистрированного РЭЦ товарного знака. Эти риски могут сказаться на доверии потребителей и партнеров к товарам, на которые нанесен знак "Сделано в России".