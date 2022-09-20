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Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах - РИА Новости, 20.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/obstrely-1818167221.html
Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах
Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах - РИА Новости, 20.09.2022
Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах
Магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки повреждены в Алчевске в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS,... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T15:13
2022-09-20T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
алчевск
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки повреждены в Алчевске в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, две аптеки, магазин одежды и кафе", - говорится в сообщении в в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
алчевск
луганская народная республика
сша
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в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin , Украина, Вооруженные силы Украины
15:13 20.09.2022
 
Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах

Представительство ЛНР в СЦКК: магазин, кафе и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в медиабанкОкно здания, поврежденное после обстрелов ВСУ
Окно здания, поврежденное после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
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Окно здания, поврежденное после обстрелов ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки повреждены в Алчевске в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, две аптеки, магазин одежды и кафе", - говорится в сообщении в в Telegram-канале ведомства.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима Блинова
© РИА Новости / Максим Блинов

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

Отправка к местам захоронения тел ополченцев ДНР и местных жителей, погибших в ходе штурма аэропорта Донецка войсками национальной гвардии 26 мая.
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Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

Ребенок в профилактории от шахты Заря в городе Снежное Донецкой области, где разместились беженцы из Славянска в 2014 году.
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

 Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

Лагерь украинских беженцев в Ростовской области, 2014 год.
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

Местные жители у воронки от снаряда, разорвавшегося рядом с одной из школ в Краматорске, 2014 год.
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

Местные жители прячутся в бомбоубежище на одном из заводов в Краматорске, 2014 год.
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

Одна из квартир в доме, пострадавшем во время артиллерийского обстрела Краматорска, 2014 год.
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
1 из 7

Первые гробы, первые жертвы "антитеррористической" операции Украины в Донбассе, начатой в 2014 году. "Борьбой с террористами" украинская постмайданная власть назвала войну против населения собственной страны.

На фотографии: гробы с телами защитников Донбасса, погибших в мае 2014 года в аэропорту Донецка, где украинская армия применила боевую авиацию против малочисленной и слабо вооруженной группы ополченцев.

© РИА Новости / Максим Блинов
2 из 7

Это мальчик-беженец из Славянска в профилактории шахты "Заря" в донецком Снежном. В руках у ребенка — игрушечный автомат. Тогда, летом 2014 года, украинская армия пришла в его родной город не с игрушечным, а с настоящим оружием и по приказу украинской власти начала войну против местного населения.

© РИА Новости / Максим Блинов
3 из 7

Беженцы из украинского Славянска, ставшего в 2014 году символом донбасского сопротивления. Они покинули свои дома, спасаясь от бомбежек и обстрелов украинской Нацгвардии. Вот так люди бежали от войны – без вещей, теряя имущество, жилье, близких.

© РИА Новости / Максим Блинов
4 из 7

Старики и дети — самые незащищенные, самые беспомощные на войне. Те, кто был в силах, эвакуировались, в том числе и на территорию России. На фотографии: старик и девочка в лагере донбасских беженцев в Ростовской области, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
5 из 7

Украинская армия регулярно обстреливала и школы, гибли родители, дети, учителя.

На фотографии: воронка от снаряда во дворе школы в Краматорске, июль 2014 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
6 из 7

Пережидать обстрелы в подвалах и вслушиваться в звуки "прилетов" местные жители привыкли за восемь лет. Донецкие дети умеют различать снаряды по из "свисту", многие из них родились и уже успели повзрослеть на этой войне. На фотографии: женщины с детьми прячутся от обстрела в подвале одного из домов Краматорска, 2014 год.

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 7

Донецк, июль 2014 года. Это не военный объект. Это одна из квартир в доме, расстрелянном ВСУ. Точнее, это то, что осталось от квартиры. Таких разрушенных обстрелами домов в Донбассе — десятки тысяч.

© РИА Новости / Максим Блинов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлчевскЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed MartinУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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