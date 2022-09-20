https://ria.ru/20220920/obstrely-1818167221.html

Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах

Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах - РИА Новости, 20.09.2022

Магазин, кафе, две аптеки и 11 домов повреждены в Алчевске при обстрелах

Магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки повреждены в Алчевске в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS,... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T15:13

2022-09-20T15:13

2022-09-20T15:13

специальная военная операция на украине

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алчевск

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сша

сцкк

bae systems

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ЛУГАНСК, 20 сен – РИА Новости. Магазин одежды, кафе, 11 многоквартирных жилых домов и две аптеки повреждены в Алчевске в ЛНР из-за обстрелов со стороны украинских войск ракетами из HIMARS, сообщило во вторник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты типа M31 GMLRS) повреждения получили 11 многоквартирных жилых домов, две аптеки, магазин одежды и кафе", - говорится в сообщении в в Telegram-канале ведомства.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в ночь на вторник выпустили по Алчевску четыре ракеты из РСЗО HIMARS.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алчевск, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin , украина, вооруженные силы украины