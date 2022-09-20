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Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/obstrely-1818053453.html
Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа
Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и село Яковлевка, выпустив за два часа 20 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T10:26
2022-09-20T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и село Яковлевка, выпустив за два часа 20 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 7.26 и 9.15 украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Донецк был обстрелян дважды, в 8.29 и 8.40, по Куйбышевскому району выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, уточнило представительство. Кроме того, в 9.13 по Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра со стороны украинских войск.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), ДНР
10:26 20.09.2022
 
Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили 20 снарядов по трем городам и селу за два часа

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкМесто обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Место обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Место обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и село Яковлевка, выпустив за два часа 20 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
В 7.26 и 9.15 украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Донецк был обстрелян дважды, в 8.29 и 8.40, по Куйбышевскому району выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, уточнило представительство. Кроме того, в 9.13 по Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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