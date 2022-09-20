https://ria.ru/20220920/obstrely-1818053453.html

Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа

Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска обстреляли три города и село в ДНР за два часа

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и село Яковлевка, выпустив за два часа 20 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T10:26

2022-09-20T10:26

2022-09-20T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую, Макеевку и село Яковлевка, выпустив за два часа 20 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 7.26 и 9.15 украинские войска обстреляли Яковлевку, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Донецк был обстрелян дважды, в 8.29 и 8.40, по Куйбышевскому району выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров, уточнило представительство. Кроме того, в 9.13 по Ясиноватой выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра со стороны украинских войск.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817927019.html

донецк (днр)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), днр