https://ria.ru/20220920/obstrel-1818295586.html
Украинские войска обстреляли Каштановое
Украинские войска обстреляли Каштановое - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли Каштановое
Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:18
2022-09-20T23:18
2022-09-20T23:18
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
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Украинские войска обстреляли Каштановое
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Каштановое снарядами калибра 152 миллиметра