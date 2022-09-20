https://ria.ru/20220920/obstrel-1818295586.html

Украинские войска обстреляли Каштановое

Украинские войска обстреляли Каштановое - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска обстреляли Каштановое

Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T23:18

2022-09-20T23:18

2022-09-20T23:18

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.

https://ria.ru/20220920/kadyrov-1818295431.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины