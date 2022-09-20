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Украинские войска обстреляли Каштановое - РИА Новости, 20.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Каштановое
Украинские войска обстреляли Каштановое - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли Каштановое
Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T23:18
2022-09-20T23:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
23:18 20.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Каштановое

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Каштановое снарядами калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные после обстрела
Осколки снаряда, найденные после обстрела - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, найденные после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Каштановое в Ясиноватском районе ДНР, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.

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