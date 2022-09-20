https://ria.ru/20220920/obstrel-1818260084.html

Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 20.09.2022

Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T19:38

2022-09-20T19:38

2022-09-20T19:38

происшествия

роман старовойт

украина

курская область

глушковский район

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Губернатор Старовойт ранее информировал об обстреле посёлка Волфино Курской области, где получила ранение 60-летняя жительница. Также глава региона отметил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино."В результате обстрела ВСУ поселка Тёткино не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждён газопровод. В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба. Сотрудники газовой службы ликвидируют аварию. Вся остальная необходимая помощь жителям также будет оказана в кратчайшие сроки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.Глушковский район, к которому относится Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

украина

курская область

глушковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, роман старовойт, украина, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины