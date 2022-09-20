Рейтинг@Mail.ru
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220920/obstrel-1818260084.html
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 20.09.2022
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:38
2022-09-20T19:38
происшествия
роман старовойт
украина
курская область
глушковский район
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_0fa151b7d7a0204a1d809937c8df8d2a.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Губернатор Старовойт ранее информировал об обстреле посёлка Волфино Курской области, где получила ранение 60-летняя жительница. Также глава региона отметил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино."В результате обстрела ВСУ поселка Тёткино не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждён газопровод. В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба. Сотрудники газовой службы ликвидируют аварию. Вся остальная необходимая помощь жителям также будет оказана в кратчайшие сроки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.Глушковский район, к которому относится Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
украина
курская область
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:159:1280:1119_1920x0_80_0_0_a9f5cbee490020d965896802d5ce6444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, роман старовойт, украина, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Глушковский район, Вооруженные силы Украины
19:38 20.09.2022
 
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

При обстреле со стороны Украины в курский поселок Теткино прилетело не менее 20 снарядов

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Губернатор Старовойт ранее информировал об обстреле посёлка Волфино Курской области, где получила ранение 60-летняя жительница. Также глава региона отметил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино.
"В результате обстрела ВСУ поселка Тёткино не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждён газопровод. В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба. Сотрудники газовой службы ликвидируют аварию. Вся остальная необходимая помощь жителям также будет оказана в кратчайшие сроки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.
Глушковский район, к которому относится Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
 
ПроисшествияРоман СтаровойтУкраинаКурская областьГлушковский районВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала