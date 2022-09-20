https://ria.ru/20220920/obstrel-1818260084.html
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 20.09.2022
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T19:38
2022-09-20T19:38
2022-09-20T19:38
происшествия
роман старовойт
украина
курская область
глушковский район
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_0fa151b7d7a0204a1d809937c8df8d2a.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Не менее 20 снарядов прилетело в посёлок Тёткино Курской области в результате обстрела со стороны Украины, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.Губернатор Старовойт ранее информировал об обстреле посёлка Волфино Курской области, где получила ранение 60-летняя жительница. Также глава региона отметил, что обстрелу подвергся посёлок Тёткино."В результате обстрела ВСУ поселка Тёткино не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждён газопровод. В пяти домовладениях зафиксированы повреждения на кровлях и фасадах, в отдельных домах выбиты стёкла, пострадало несколько надворных построек. Специалисты уже на месте, приступают к оценке ущерба. Сотрудники газовой службы ликвидируют аварию. Вся остальная необходимая помощь жителям также будет оказана в кратчайшие сроки", - сообщил Старовойт в своём Telegram-канале.Глушковский район, к которому относится Тёткино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в Теткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
украина
курская область
глушковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:159:1280:1119_1920x0_80_0_0_a9f5cbee490020d965896802d5ce6444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, роман старовойт, украина, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Роман Старовойт, Украина, Курская область, Глушковский район, Вооруженные силы Украины
Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины
При обстреле со стороны Украины в курский поселок Теткино прилетело не менее 20 снарядов