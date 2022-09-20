https://ria.ru/20220920/obstrel-1818258581.html
Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина
Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина - РИА Новости, 20.09.2022
Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина
Село Волфино Глушковского района Курской области обстреляно со стороны Украины, ранение получила пожилая женщина, сообщил губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T18:29
2022-09-20T18:29
2022-09-20T19:36
роман старовойт
украина
глушковский район
курская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Село Волфино Глушковского района Курской области обстреляно со стороны Украины, ранение получила пожилая женщина, сообщил губернатор области Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что идёт обстрел посёлка Тёткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии.Глушковский район, к которому относится село Волфино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в селе Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, украина, глушковский район, курская область, вооруженные силы украины
Роман Старовойт, Украина, Глушковский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
18:29 20.09.2022 (обновлено: 19:36 20.09.2022)
Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина
Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена пожилая женщина