https://ria.ru/20220920/obstrel-1818258581.html

Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина

Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина - РИА Новости, 20.09.2022

Курское село Волфино обстреляли со стороны Украины, ранена женщина

Село Волфино Глушковского района Курской области обстреляно со стороны Украины, ранение получила пожилая женщина, сообщил губернатор области Роман Старовойт. РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T18:29

2022-09-20T18:29

2022-09-20T19:36

роман старовойт

украина

глушковский район

курская область

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Село Волфино Глушковского района Курской области обстреляно со стороны Украины, ранение получила пожилая женщина, сообщил губернатор области Роман Старовойт."Сегодня ВСУ обстреляли село Волфино Глушковского района. Зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница. С осколочными ранениями она госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь" - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.Он уточнил, что идёт обстрел посёлка Тёткино. Система оповещения сработала, граждане находятся в укрытии.Глушковский район, к которому относится село Волфино, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, 19 мая в селе Тёткино двое мужчин попали под обстрел - один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

https://ria.ru/20220916/svo-1817144763.html

украина

глушковский район

курская область

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Наталья Макарова

роман старовойт, украина, глушковский район, курская область, вооруженные силы украины