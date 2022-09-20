https://ria.ru/20220920/obstrel-1818026966.html
В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах
В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах - РИА Новости, 20.09.2022
В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах
Десять человек погибли, 15 пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T08:26
2022-09-20T08:26
2022-09-20T08:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Десять человек погибли, 15 пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 (время совпадает с мск - ред.) 19 сентября до 8.00 20 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах
В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах, 15 пострадали