https://ria.ru/20220920/obstrel-1818026966.html

В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах

В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах - РИА Новости, 20.09.2022

В ДНР за сутки десять человек погибли при обстрелах

Десять человек погибли, 15 пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T08:26

2022-09-20T08:26

2022-09-20T08:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Десять человек погибли, 15 пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 8.00 (время совпадает с мск - ред.) 19 сентября до 8.00 20 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли десять человек и еще 15 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220919/referendum-1817980894.html

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина