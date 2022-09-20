https://ria.ru/20220920/obstrel-1818024997.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевка и дважды Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152... РИА Новости, 20.09.2022

2022-09-20T07:50

2022-09-20T07:50

2022-09-20T07:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевка и дважды Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05.06 и 07.20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.Кроме того, в 7.15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220920/svatovo-1818019731.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, украина