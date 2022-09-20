Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220920/obstrel-1818024997.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 20.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевка и дважды Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152... РИА Новости, 20.09.2022
2022-09-20T07:50
2022-09-20T07:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_e326a0943013912b074f0436db8e0e05.jpg
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевка и дважды Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05.06 и 07.20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.Кроме того, в 7.15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220920/svatovo-1818019731.html
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732448159_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ecf51fb6cdc4bb50cd4ac5233f440d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина
07:50 20.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно дома
Разбитое окно дома - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитое окно дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевка и дважды Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05.06 и 07.20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.
Кроме того, в 7.15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
05:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала