Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке
Разбитое окно дома. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен – РИА Новости. Украинские войска с 5 утра вторника обстреляли город Макеевка и дважды Донецк, выпустив 9 снарядов калибром 155 миллиметров и три снаряда калибра 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.02 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Донецка были зафиксированы ведомством в 05.06 и 07.20, выпущено по три снаряда калибрами 155 и 152 миллиметра по Куйбышевскому и Киевскому районам города.
Кроме того, в 7.15 украинские силовики выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.