НАТО через конфликт на Украине изучает, какие технологии внедрять в оборону
Помощник главы НАТО Вил: на Украине альянс изучает, какие технологии внедрять в оборону
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил заявил, что альянс использует конфликт на Украине для определения возможностей внедрения высоких технологий в сферу обороны.
Министр обороны Украины Алексей Резников в июле заявил, что его страна превратилась в "испытательный полигон" и пригласил производителей западных вооружений протестировать их новую продукцию на поле боя против России.
"Искусственный интеллект, данные, использование автономных транспортных средств, грядущие квантовые технологии, биотехнологии, усовершенствование человека, мы наблюдаем значительный прогресс во всех этих областях. Но мы едва видим, чтобы он эффективно применялся в сфере обороны", - приводит слова ван Вила издание Defense One. Он отмечает, что альянс наблюдает за конфликтом на Украине в поисках "подсказок" относительно приоритетов в развитии технологий.
"Мы рассматриваем Украину в качестве доказательства того, что мы поступаем правильно, поскольку значительная часть технологий, которые сейчас просачиваются на Украину, приходят из коммерческого сектора", - добавил помощник генсека.